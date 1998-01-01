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Туристический сбор на Бали введут с 14 февраля

Размер сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий и будет взиматься в аэропорту Денпасар

Глава управления по туризму Бали Тьок Багус Пемаюн объявил о введении туристического сбора с 14 февраля 2024 года, эти средства будут потрачены на сохранение окружающей среды, природы и культуры, сообщило агентство Antara News.

«Размер сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий или около $10. Процесс безналичной оплаты в аэропорту Денпасар займет не больше полминуты.

В терминалах аэропорта будут обустроены пять терминалов Bank Rakyat Indonesia для оплаты туристического сбора, около каждого из них будет работать по два сотрудника. Процесс организован таким образом, чтобы избежать толп и в высокий сезон», — пишет издание.

Как отмечает портал, в дальнейшем иностранные туристы смогут оплачивать сбор на специальной платформе Love Bali, а также при заселении в отель.

По словам главы управления по туризму провинции, средства от туристического сбора будут направлены не только на поддержание благоприятной экологической обстановки на Бали, но и на борьбу с мусором, на который жалуются многие путешественники.

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что власти Бали ввели новый сбор с туристов, желающих заняться подводным плаванием в водах островов Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Нововведение оказалось для всех неожиданностью и вызвало бурное обсуждение в местных соцсетях.

Плата составляет 100 тыс. индонезийских рупий ($6,5) с человека. При этом гиды, операторы лодок и туристы узнали о необходимости приобрести так называемый билет возмездия перед самым выходом в море.

Организаторы занятий снорклингом и дайвингом выразили несогласие с введением дополнительного налога, напомнив, что ранее за посещение островов уже была установлена плата в размере 25 тыс. рупий. По их мнению, увеличение стоимости турпакетов отрицательно скажется на бизнесе, - отмечают СМИ.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в начале декабря министр туризма Сандиага Уно заявил, что Индонезия может ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе России, с целью увеличения турпотока.

Между тем, российские туроператоры считают, что отмена визового режима не скажется заметно на росте интереса российских туристов к Индонезии.

С одной стороны, говорят туроператоры, любое ослабление и удобство для туристов всегда положительно сказывается на спросе. С другой, визовый вопрос для россиян гораздо менее «болезненный», нежели отсутствие прямого авиасообщения.

По информации АТОР, согласно официальной статистики Индонезии, количество визитов граждан РФ в эту страну в январе-ноябре (с визами и без прямых рейсов) уже превысило результаты всего рекордного 2019 года.

За 10 месяцев 2023 года Индонезия зафиксировала 131 482 визит россиян, из них в октябре – 11 410. За весь 2019 год приехали 125 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU