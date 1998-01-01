Остров свободы ждет заметного увеличения числа туристов из России

Во время состоявшегося в пятницу в Петербурге воркшопа Cuba Unica!, соорганизатором которого по традиции выступил медиахолдинг «Турбизнес», советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага сообщила о значительном росте количества отдыхающих на Острове свободы россиян, - сообщает наш специальный коррепондент в Северной столице.

По ее словам, по количеству туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия заняла на Кубе четвертое место и уже сейчас заметно превысила показатели 2022-го. «С учетом нынешних тенденций вполне можно ожидать, что по итогам 2023 года число посетивших Кубу россиян достигнет 150 тыс. и вплотную приблизится к уровню 2019-го», - считает она.

Этому в немалой степени способствует постепенное расширение полетной программы из России: в настоящее время лайнеры летают уже в несколько кубинских аэропортов, а с конца декабря «Аэрофлот» намерен запустить рейсы и в Гавану.

Что касается петербургского воркшопа, он оказался не только юбилейным десятым, но и весьма представительным: на встречу с полутора сотнями представителей турбизнеса Северной столицы России прибыла большая команда специалистов кубинских компаний и организаций.

С кубинской стороны участниками воркшопа стали Министерство туризма Кубы, представители гостиничных сетей Barcelo Hotel Group, Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, Islazul Hotel, а также Gaviota Hotels, туристической компании HAVANATUR Russia и другие, – всего свои возможности по приему туристов из России презентовали 22 компании.

Мероприятие прошло с большим успехом: соскучившиеся по «живому» общению специалисты с той и другой стороны активно общались друг с другом и с интересом проводили переговоры, которые уже в ближайшем будущем могут перерасти в конкретные договоренности.

Например, выступая перед большой аудиторией представителей туристического бизнеса Петербурга, менеджер по продажам Gaviota Hotels Эдильберто Риверон Леон подчеркнул, что «российский рынок для нас очень важен и поэтому мы готовы предложить гостям из вашей страны всё лучшее, что у нас есть».

А его коллега из HAVANATUR Russia Наталья Фураева подтвердила, что «в настоящее время Куба готова предложить туристам из России не только разнообразные пляжные туры, но и массу других интересных вариантов отдыха, ориентированных на самые разные запросы».

Другие участники воркшопа с кубинской стороны убедительно доказали: Куба готова удивить гостей из РФ не только традиционным гостеприимством и великолепными пляжами, но и предоставить им возможность изучить природу, покататься на велосипеде, отправиться в сплав на каноэ и т. д.

«Россиянам не стоит ограничиваться Гаваной, Варадеро, Кайо-Гильермо или Кайо-Коко – у них сейчас есть возможность активно путешествовать по всей Кубе, открывая для себя новые места», – считает Кристина Леон Изнага.

Напомним, что состоявшийся в Петербурге кубинский воркшоп является только частью большой программы по продвижению направления внутри России.

Аналогичные петербургскому мероприятия Cuba UNICA!, соорганизатором которых традиционно выступает медиахолдинг «Турбизнес», в середине октября состоятся в нескольких российских городах. Так, в период с 16 до 20 октября команда представителей турбизнеса Кубы встретится с коллегами в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани и в Самаре.

/TOURBUS.RU