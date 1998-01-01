Еврокомиссия: С получением Шенгенских виз существуют серьезные проблемы

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему

В Евросоюзе признали проблемы с долгим ожиданием записи на получение шенгенской визы. Быстрого решения проблемы у Брюсселя нет, поэтому в ЕС делают ставку на «цифровую» визу, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Длительные периоды ожидания получения, длительное время обработки и сложные требования к подаче заявления остаются одними из наиболее распространенных проблем для получения шенгенской визы. Об очень длительных сроках ожидания визы почти каждый день пишут, например, турецкая и индийская пресса.

Появился и новый тренд: трудности с записью в визовые центры (ВЦ). Часто свободные слоты перехватывают «боты», что не позволяет человеку записаться самостоятельно. С такой ситуацией, например, сталкиваются и заявители в России при попытке записи в визовые центры Франции.

В комментарии SchengenVisaInfo.com представитель Европейской комиссии (ЕК) по внутренним делам Анитта Хиппер признала проблему посредников, использующих «сложные ИТ-инструменты», а также нехватку визовых специалистов в консульствах стран ЕС.

ВПо ее словам, задержки с выдачей виз особенно ощущаются в период массовых праздников и высокого летнего сезона.

В ЕК фактически признали невозможность быстрых перемен визовой ситуации. Г-жа Хиппер лишь ограничилась призывом к странам ЕС «улучшить свои оперативные возможности», открыв больше визовых центров, взяв на работу больше сотрудников в консульства и добавив в график записи в ВЦ больше свободных дат.

Как сообщал ранее АТОР, по факту шенгенскую визу в Москве чаще всего оформляют за 3-4 недели, но финальные сроки зависят от консульства страны, визу в которую получает турист. С подачей заявлений на визы тоже все непросто: крайне трудно забронировать временные слоты в визовые центры Франции, Испании и Португалии.

Несколько лучше ситуация с записью в визовые центры Италии.

По мнению еврочиновников, ситуация с выдачей Шенгена улучшится с цифровизацией визовой процедуры. В этом случае снизится административная нагрузка, связанная с обработкой бумажных заявлений и визовых наклеек, что приведет к сокращению времени обработки документов.

Заявители смогут подать заявление на визу онлайн, тем самым сэкономив расходы на поездку в консульство или визовый центр. Кроме того, виза будет выдаваться в цифровом формате, а это означает, что путешественникам также не придется нести расходы, чтобы забрать готовые документы.

В соответствии с Визовым кодексом страны ЕС должны будут принять решение по заявлениям на цифровой платформе в течение 15 календарных дней с даты подачи заявления.

Однако представитель Европейской комиссии не сказала главного: когда именно заработает «цифровая» визовая платформа. Эксперты в странах ЕС сомневаются, что это произойдет в ближайшие 5-7 лет, поскольку для запуска такого масштабного проекта нужны соответствующие технологии и денежные средства.

По мнению наблюдателей, пробуксовка анонсированных ранее Системы въезда/выезда (EES, контроль за въездом тех, кто прибывает в ЕС по визе) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) говорит о том, что все цифровые проекты ЕС сопряжены со значительными техническими трудностями и проблемами «на местах».

По оценкам экспертов, указанные проекты вряд ли заработают раньше конца 2024 года и будут запущены сразу во всех странах Евросоюза. Например, Ирландия и Кипр продолжат «штамповать» паспорта.

Очередь «цифровой» визы наступит только после запуска EESи ETIAS, считают скептики. По их прогнозам, с внедрением этих систем, контролирующих въезд и выезд из ЕС, количество желающих посетить в Европу уменьшится самой собой.

Поэтому может встать вопрос о целесообразности создания визовой цифровой платформы в принципе, поскольку нагрузка на консульства и визовые цены отрегулируется органическим образом, - отмечают в АТОР.

/TOURBUS.RU