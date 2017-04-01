Китай говорит россиянам «Ни Хао!»

В рамках прошедшей на этой неделе международного форума-выставки «Отдых Leisure» состоялась презентация «Ни Хао! Китай», на которой собрались представители провинций Хайнань, Ляонин, Внутренней Монголии, китайские авиакомпании и представители российской туриндустрии, - сообщает наш специальный корреспондент.

Глава Национального туристического офиса Китая в России г-жа Ван Жуй поприветствовав собравшихся, отметила, что сегодня они представили ряд китайских регионов, в которых успешно возобновляется как внутренний, так и международный туризм, и что Китай полностью готов к приёму туристов из России.

Советник-посланник по культуре Посольства КНР в РФ г-н Фэн Литао отметил, что это первое участие Китая за прошедшие три года в выставке «Отдых Leisure» и первая офлайн-презентация после пандемии.

«В период вынужденного простоя из-за ограничений мы активно развивали многие туристические регионы нашей страны. Ведь как гласит восточная мудрость «В плохом всегда скрывается хорошее».

На территории Китая, по всей стране расположено больше половины из 56 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И со многими из них нам ещё предстоит познакомить российских туристов», - отметил он.

Г-н Фэн Литао вспомнил, как в 2003 году было открыто туристическое представительство КНР в Москве. И за это время удалось многого достичь. Если в 2003 году Китай посетил лишь 1 миллион 300 тысяч российских гостей, то в предпандемийном 2019-м – уже 2 миллиона 700 тысяч.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заметил, что сегодня общая задача всех, кто связан с российско-китайским туризмом, - не просто вернуться к былым показателям, а значительно улучшить их.

«За последние годы многие гиды с китайским языком в России и гиды с русским языком в Китае ушли работать в другие сферы, и нужно подготовить новых таких специалистов высокого класса, - сказал он. – Так, в Санкт-Петербурге этим занимается недавно созданный Международный центр компетенцией».

Начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов привел цифры: за первое полугодие 2023 года Москва приняла уже 78 тысяч китайских туристов, что говорит о плодотворной работе в этом направлении. Он добавил, что только за август 2023 года 15 тысяч граждан Китая получили российские электронные визы, - это больше половины всех оформленных в минувшем месяце электронных виз.

В ходе презентации представители регионов, которых собрал китайский стенд выставки, также выступили со своими развернутыми презентациями, подтвердив намерение активно развивать российско-китайское туристическое сотрудничество.

/TOURBUS.RU