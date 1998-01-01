Главными курортными направлениями полетов из «Домодедово» стали Сочи и Анталья

Московский аэропорт «Домодедово» подвел итоги лета по самым популярным городам для отдыха.

Сочи и Анталья стали лидерами — более 1 млн 36 тыс. пассажиров выбрали данные направления для летнего путешествия, - сообщили нам в пресс-службе воздушной гавани.

В рейтинг самых востребованных направлений внутри России также вошли Калининград, Санкт-Петербург, Новосибирск и Махачкала. Кроме того, значительный прирост трафика зафиксирован на следующих маршрутах: Архангельск, Владикавказ и Ижевск — пассажиропоток в эти города вырос на 73% относительно аналогичного периода прошлого года.

На международных направлениях самые высокие показатели пассажиропотока зафиксированы в Анталью. Также в числе наиболее популярных маршрутов — Ташкент, Дубай, Ереван и Ош. Среди самых динамично развивающихся туристических международных направлений: Кувейт, Абу-Даби, Ереван, Ашхабад и Аддис-Абеба.

Трафик в эти города увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с летним периодом 2022 года.

Максимальный среднесуточный пассажиропоток в летнем сезоне 2023 года зафиксирован 12 августа: в этот день услугами аэропорта воспользовались почти 72 тыс. человек.

Также сообщается, что в эти дни аэропорт «Домодедово» и авиакомпания Ethiopian Airlines отмечают год с начала полетов по маршруту Аддис-Абеба (ADD) – Москва (DME) — Аддис-Абеба (ADD) после возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Эфиопией.

«В 2018 году с началом полетов Ethiopian Airlines в Домодедово была заложена основа плодотворного сотрудничества с одной из ведущих авиакомпаний Африки. Мы очень ценим установившиеся между нашими компаниями партнерские отношения, основанные на доверии, взаимопонимании и стремлении к развитию отрасли.

Пассажиры по достоинству оценивают высокий уровень сервиса: за весь период совместной работы мы обслужили более 130 тыс. путешественников», — отметил директор Московского аэропорта Домодедово Андрей Павлов.

За минувший год пассажиропоток на направлении составил 68 тыс. человек. Полеты из воздушной гавани в Аддис-Абебу выполняются четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. 40.

Из-за высокого спроса на перелеты в зимний период, авиаперевозчик планирует с декабря 2023 года увеличить частоту полетов в столицу Эфиопии. Так, с 13 декабря текущего года по 17 января 2024 года в расписании авиакомпании появится еще один рейс: пассажиры смогут отправиться из Московского аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу пять раз в неделю.

/TOURBUS.RU