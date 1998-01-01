|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 сентября
Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами
Ранее о подобном запрете сообщили в трех балтийских странах
Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с полуночи 16 сентября. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен, на которую ссылается ТАСС.
Однако, по ее словам, в правилах будут исключения. Так, конфисковывать автомобили на границе не планируют. Кроме того, новый регламент не распространяется на граждан ЕС, людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющихся в Финляндию по гуманитарным причинам. В то же время даже постоянное проживание в стране не даст права на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.
По словам Валтонен, "ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии автомобилей с российскими номерами".
Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров"."В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС", — отмечает телерадиокомпания.
Ранее в финском МИДе заявляли, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. В то же время руководитель санкционного отдела внешнеполитического ведомства страны Пиа Сариваара сообщила Yle о намерении Финляндии обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с Россией.
Ранее въезд для автомобилей с российскими номерами уже закрыли Латвия, Литва и Эстония.
При этом жители Калининградской области не могут проследовать транзитом через Литву в Россию даже при наличии шенгенской визы, сообщил сегодня "Интерфаксу" сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в пятницу.
"Ситуация на границе с Литвой для жителей Калининградской области складывается несколько странно: Литва не пропускает даже тех граждан, кто имеет шенгенскую визу и хочет проехать по ней в Россию.
Соседи объясняют это тем, что якобы они не могут контролировать передвижение россиян после пересечения ими границы", — сказал г-н Шендерюк-Жидков.
По его данным, Литва не впускает и тех калининградцев, кто собирается по шенгенским визам выехать в другие страны ЕС.
"При этом они не препятствуют транзиту тех калининградцев, кто имеет упрощенный проездной документ, что дает право на проезд через Литву в течение одних суток. Они пересекают российско-литовскую границу без каких бы то ни было проблем", — заключил сенатор.
Как сообщили агентству в пресс-службе Калининградской областной таможни, за минувшие сутки Литва не пропустила на свою территорию шесть автомашин, следовавших из региона.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72