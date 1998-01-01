Red Wings полетит из Петербурга в Израиль

Еженедельные рейсы будут осуществляться на лайнере Sukhoi Superjet с технической посадкой в Минводах

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Полеты будут осуществляться еженедельно по пятницам на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут.

В пресс-службе отметили, что это первые рейсы из Петербурга, доступные после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день из России осуществляются 30 регулярных рейсов в Тель-Авив на самолетах трех авиакомпаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Вылеты доступны из четырех российских городов: Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

Всего за семь месяцев 2023 г. Израиль посетили 2 млн 241 тыс. туристов со всего мира, что на 78% больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 г.

Из них в июле из России прибыло 14 тыс. путешественников, что на 4% больше, чем в июле 2022 г. и на 29% меньше, чем в июле 2019 г.

Как сообщал ранее RTN, туристы этим летом выбирали отдых в Тель-Авиве, Нетании, Герцлии, бронировали туры на Мертвое море, иногда заказывали размещение в Иерусалиме.

В основном, в Израиль едут, чтобы оформить гражданство или пройти курс лечения в местной клинике, навестить родственников или друзей.

Поездки с туристическими целями составляют не более 20% от общего потока россиян. Туры запрашивают преимущественно от 7 до 10 ночей.

«Продажи лета в этом году повторяли темпы и объемы прошлого года. Самым популярным курортом остается курортная Нетания, далее идет Тель-Авив как более динамичный город, популярны Мертвое море, Иерусалим и Эйлат. Бронируют примерно за месяц до вылета, на это, безусловно, влияет стоимость билета, который входит в пакетный тур.

Сейчас привычной акции раннего бронирования уже нет, но есть выгодные цены, уже заложенные в пакеты», – сообщила ранее директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com