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15 сентября
Александр Нерадько освобожден от должности главы Росавиации
Новым руководителем федерального ведомства стал Дмитрий Ядров
Александр Нерадько освобожден от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщили сегодня в пресс-службе правительства РФ журналистам.
Новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров (на фото), распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сообщается, что г-н Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".
Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения.
В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, отметили в пресс-службе.
Как напоминает «Интерфакс», г-н Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. До этого около 5 лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, в 2004-2005 гг. — Ространснадзором. В 2000-2004 гг. — первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации.
В авиаотрасли г-н Нерадько работал с середины 1980-х. После окончания в 1984 году Московского института инженеров гражданской авиации начал карьеру с работы авиатехником, инженером смены авиационно-технической базы "Внуковского производственного объединения".
В мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей, сообщали ранее «Известия» со ссылкой на копию соответствующего постановления премьер-министра Михаила Мишустина.
Источник, близкий к Минтрансу, рассказывал редакции, что выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. В этот же день сообщалось, что глава Минтранса предлагал Нерадько покинуть свой пост.
/TOURBUS.RU
Фото: sakha.gov.ru
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