Александр Нерадько освобожден от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщили сегодня в пресс-службе правительства РФ журналистам.

Новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров (на фото), распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сообщается, что г-н Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".

Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, отметили в пресс-службе.

Как напоминает «Интерфакс», г-н Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. До этого около 5 лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, в 2004-2005 гг. — Ространснадзором. В 2000-2004 гг. — первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации.

В авиаотрасли г-н Нерадько работал с середины 1980-х. После окончания в 1984 году Московского института инженеров гражданской авиации начал карьеру с работы авиатехником, инженером смены авиационно-технической базы "Внуковского производственного объединения".