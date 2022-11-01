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14 сентября
«АльфаСтрахование»: осенью клиенты компании собрались в Турцию, на Алтай и в Китай
Cтраховая компания проанализировала данные по туристическим полисам в «бархатный сезон»
Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования путешествующих и выяснила, какие направления для отдыха будут популярны у россиян в сентябре-октябре.
Самым популярным среди клиентов компании осенью стал внутренний туризм. Много поездок планируется в начале осени на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, в Сочи и Карачаево-Черкесию.
На втором месте – Турция, на третьем – шенгенские страны. Также российские туристы снова начали планировать поездки в Китай.
Как показывает статистика, в основном те, кто выбирает это время для отдыха, в отпуске болеют простудами. На втором месте по частоте обращений – расстройства пищеварения. На третьем находятся травмы, а на четвертом – обращения к стоматологу.
«Многие не любят отдыхать летом на море из-за жары, поэтому берут отпуск в сентябре, когда погода уже не такая изнуряющая. Сейчас особенно популярным стал внутренний отдых, люди выбирают не только привычные направления, но и открывают для себя новые туристические уголки в России.
Также Турция остается одной из самых популярных стран, так как в ней есть всё для полноценного отдыха», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».
Турция остается лидером продаж у туроператоров и турагентств на осенний сезон, на нее приходится порядка половины бронирований по всем направлениям, также в первой пятерке — Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд сообщили ранее в РСТ.
«На Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия – 9%, Абхазия и Египет – по 7%. Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив», — рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.
По ее словам, спрос в целом повторяет тенденции прошлого года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.
У туроператора Anex доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта – 17%, также в первой пятерке – Таиланд, ОАЭ и Россия.
«Сентябрь – бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже периодом невысоких цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Алена Хитрова.
/TOURBUS.RU
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