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Cергей Корнеев: «Восстановление прежних объемов въездного туризма займет не менее трех лет»

Панельная дискуссия, посвященная перспективам развития въездного туризма, прошла в рамках выставки «Отдых 2023»

В ходе завершающего сегодня работу в столице международного форума «Отдых Leisure 2023» состоялась панельная дискуссия, посвященная перспективам развития въездного туризма. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства экономического развития РФ, объединило представителей органов государственной власти, экспертов туриндустрии, крупнейшего авиаперевозчика.

Участники встречи провели обзор нынешнего состояния въездного туризма в России и постарались определить наиболее эффективные инструменты, способные повлиять на рост зарубежного туристического потока. - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы.

Особенно интересным для собравшихся был опыт Петербурга, крупнейшего российского туристского центра, который всегда пользовался особенной популярностью у иностранных путешественников. Сейчас в Северной столице наблюдается прирост турпотока из-за рубежа.

Однако сегодняшние показатели пока не достигают допандемийных рекордов. Компенсировать общий объем турпотока до прежнего уровня за счет увеличения только внутреннего туризма не представляется возможным.

«За первую половину года наш город посетили 173 тысячи гостей из других стран, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Постепенно растет число гостей из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ. Целевым рынком для Петербурга также остается Китай.

Восстановление прежних объемов будет плавным и потребует не менее трех лет. За период пандемии запросы путешественников из Поднебесной заметно изменились. Представителям отечественной отрасли гостеприимства важно подготовить свои предложения с учетом новых реалий», – рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Привлечению новых иностранных туристов в регионы страны во многом способствует запуск выдачи электронных виз, а также разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, Китаем и Ираном.

«С момента запуска программы электронных виз новые въездные документы получили более 27 тысяч путешественников. Лидерами по их количеству являются Китай, Эстония, Индия, Германия. В конце сентября Россию посетит первая группа туристов из Ирана», – сообщила Елизавета Айдинян, заместитель начальника отдела международного сотрудничества в сфере туризма Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов.

«Электронные визы являются эффективным инструментом для увеличения иностранного турпотока, но его важно подкрепить масштабной маркетинговой политикой. Как показывает практика, потенциальная зарубежная аудитория часто обладает низкой информированностью о российском туристском потенциале», – добавил Сергей Корнеев.

Необходимость создания новых конкурентоспособных предложений, ориентированных на платежеспособных зарубежных туристов, отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, на фоне сегодняшнего роста численности иностранных путешественников доходность продолжает сохранять низкие показатели. Отечественные турпродукты в большей степени ориентированы на внутренний рынок.

Для развития отрасли гостеприимства требуются повышение качества предоставляемых услуг – так, чтобы они отвечали запросам состоятельных путешественников, - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: kuda-spb.ru