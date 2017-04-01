Новости РСТ: По соглашению о безвизовых поездках Китай посетили уже около 25 тыс. россиян Однако пока что это в основном жители Приморья, а вылететь они могут только в Шанхай

Туроператоры начали активно отправлять туристов в Китай в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, с момента возобновления действия документа 1 августа без виз в КНР выехали около 25 тыс. россиян, в основном – из Приморского края, сообщаю сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс». По данным РСТ, пока путешествовать в составе безвизовых групп россияне могут только в Шанхай – в другие города въезд не оформляется. "Востребованы разнообразные маршруты, загрузка наших групповых программ очень высокая. Первая группа по списку улетела 8 августа в Шанхай, за прошедший месяц отправили еще несколько групп от 12 до 20 человек. Глубина продаж достигает Нового года, на ближайшие даты мест нет. Многие туристы уже бывали в Китае до пандемии, и после 3,5 лет ожидания с удовольствием едут туда снова", — сообщил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов. Он напомнил, что туристы в группе должны следовать строго по одному маршруту. В компании "Ванд" отметили, что группы по безвизовым спискам в Шанхай собираются в среднем по 15 человек. Самый востребованный маршрут – "Гранд-тур по Китаю", включающий Шанхай, Сиань, Лоян, Пекин. "Туристы прилетают в Шанхай, но улететь могут из Пекина или другого города, на вылет ограничений нет. Пока неясно, сколько будет сохраняться ограничение для безвизовых групповых поездок в Пекин и Гуанчжоу. Сейчас на туры в Китай большой спрос, несмотря на высокий курс валюты. Глубина продаж – до декабря, почти все программы на осень распроданы", — рассказала заместитель директора по туризму туроператора Людмила Озик. Как сообщил председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, за месяц по безвизовому обмену из Москвы выехали порядка 500 человек в составе примерно 15 групп разных туроператоров. Из Хабаровска в Китай отправилась тысяча человек, из Благовещенска – 2 тыс., а из Приморского края – 20 тыс. По его словам, это очень мало. "Местные органы координации в Китае по непонятным причинам зачастую отказывают в согласовании списков за исключением Приморского края – там ездят все, кто хочет. В остальных регионах существуют некоторые проблемы с согласованием именно с китайской стороны. По всей видимости, с этим же связана и невозможность отправлять группы по спискам в Пекин. Эти вопросы надо решать на самом высоком уровне", — подчеркнул эксперт. Напомним, что в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором, списки которых размещены на сайте Минэкономразвития. /TOURBUS.RU

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