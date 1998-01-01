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Etihad Airways открывает рейсы в Абу-Даби из Петербурга и меняет расписание полетов из Москвы

Представители авиакомпании из столицы ОАЭ рассказали о новинках на российском направлении

Презентация компании Etihad Airways прошла в Санкт-Петербурге при участии представителей аэропорта «Пулково», - сообщает АТОР. Как было сообщено в ходе презентации, Санкт-Петербург и столицу ОАЭ впервые соединят прямые рейсы. С 29 октября из Абу-Даби в Северную столицу начнет летать авиакомпания Etihad Airways. Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

Время вылета Etihad Airways из Петербурга в 12:10, прилет в Абу-Даби в 19:15. Обратный вылет: в 2:50, прибытие в Санкт-Петербург в 8:05. Маршрут будет обслуживаться на лайнере Boeing 787 Dreamliner. Время в пути – 6 часов.

Билеты в начале ноября – от 58 тыс.руб. в обе стороны на одного пассажира (багаж включен). На Новый год перелет Etihad Airways из Петербурга в Абу-Даби и обратно (вылет 29 декабря, возвращение 5 января) обойдется от 140 тыс.руб. на одного пассажира.

Кроме того, с декабря расписание вылетов Etihad Airways из Санкт-Петербурга, а также из Москвы изменится в связи с вводом в эксплуатацию нового терминала Midfield в международном аэропорту Абу-Даби. Точных сроков запуска в строй терминала Midfield власти Абу-Даби не называют: говорят лишь о примерных сроках. Событие ожидается в начале ноября.

Старый аэропорт закроют: все рейсы будут переведены в новый терминал.

Нынешний аэропорт в Абу-Даби находится удобно: трансфер до отеля занимает 15-20 минут. Новый терминал расположен по соседству с действующим аэропортом, так что и в будущем комфортное время трансфера сохранится.

Как рассказала руководитель представительства Etihad Airways в России Наталья Горюнова, расписание вылетов из России станет более удобным, что обеспечит для путешественников максимальное количество удобных стыковок.

Так, вылеты в ОАЭ станут ночными. С 1 декабря отправление из Санкт-Петербурга будет в 23:15, прилет в Абу-Даби – утром следующего дня в 6:20. Обратный вылет в 14:55, прилет в Петербург в 20:10.

Схожим образом трансформируется и расписание из Москвы. Вылет будет в 23:20, прилет в столицу ОАЭ – в 6:00, обратное отправление около 15 часов, прибытие в Москву – в 19:35.

По словам представителя ближневосточного перевозчика, самые популярные стыковки у российских туристов на рейсах Etihad Airways – Таиланд (Бангкок и Пхукет) и Мальдивы. Также востребованы стыковочные рейсы в Малайзию, Индонезию, Сингапур, Филиппины. Сейшелы и Шри-Ланку.

Для пассажиров Etihad Airways из аэропорта Абу-Даби доступен бесплатный трансферный автобус, который доставит их прямо в центр Дубая. Эту услугу нужно бронировать онлайн минимум за 24 часа до вылета на сайте авиакомпании.

В случае вынужденного транзита в Абу-Даби на срок от 10 до 24 часов Etihad Airways бесплатно предоставляет гостиницу (программа Transit Connect). Это опцию необходимо заказать как минимум за 5 дней до прибытия в столицу ОАЭ.

Также у перевозчика есть и программа Stopover Оn Us. Она действует до 30 декабря 2023 года для всех клиентов авиакомпании, путешествующих транзитом при покупке билета туда-обратно по любому тарифу и классу. Сегодня в рамках этой программы доступно размещение в шести отелях.

По словам представителей Etihad Airways, с большой долей вероятности программа будет продлена и на 2024 год.

/TOURBUS.RU

