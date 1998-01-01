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13 сентября
Эксперты: «Шарик - на китайской стороне»
Принимающие туркомпании ждут возобновления китайского группового безвизового туризма в Россию в ближайшее время
Китай принял первую туристическую группу из Москвы в составе 24 человек, которая приехала в рамках группового безвизового соглашения между странами, сообщила директор принимающей компании Haiyue Travel Олеся Кан, которую цитирует «Интерфакс».
«Это была первая группа из России в составе 24 человек из Москвы в Пекин. Они приехали 6 сентября в рамках группового туристического безвиза. Сейчас они еще в Китае, путешествуют. Мы их принимали по линии туроператора China Travel», — рассказала она.
Как отметила Кан, г-жа аэропорты Пекина готовы к приему российских туристов по безвизовому обмену. Также приехать можно через Шанхай.
«Другие точки въезда пока наших туристов не принимают. Следующая группа туристов из 26 человек по безвизовому соглашению в ближайшие дни прибудет в Китай из Москвы и поедет по 9 городам страны», — уточнила эксперт.
Напомним, что действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.
Однако пока что безвизовый обмен для групповых туристов из РФ и КНР действует в приграничных регионах. Так, свыше 300 тургрупп из Приморья посетили Китай в августе.
При этом сейчас по непонятным причинам со стороны КНР процессы согласования отправки китайских безвизовых групп в Россию, просле посещения нашей страны «тестовой» группой, приостановлены, рассказал в эфире радио BFM вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Процесс действительно затянулся, несмотря на отмену ковидных ограничений, очень долго согласовывались некие технические моменты обмена списками. Бывают разные версии этих списков, и китайская сторона хочет больше в цифровом формате получать данные списки.
Надо учитывать и инерционные моменты: авиационная перевозка, бронирование туров тоже одномоментно не могут появиться, ведь старт этих поездок был дан с 1 августа.
По Китаю все-таки очень важное есть решение — возможность организовывать деловые поездки. Именно этот сегмент сейчас более востребован, чем классические туристические поездки. Между нашими странами действует много различных совместных программ, проводятся форумы, и в этой ситуации речь пока о деловом туризме».
Александр Львов председатель совета ассоциации «Мир без границ» в свою очередь отметил: «Шарик - на китайской стороне, китайские уполномоченные органы власти не согласовывают в настоящий момент безвизовые списки для поездок китайских граждан в РФ, не согласовывают совсем и не принимают российские группы в Китай за исключением Дальнего Востока. Сейчас безвиз работает только в трех регионах — Приморский край, Амурская область, Хабаровск — и только на выезд из России.
Причины, почему так себя ведут китайские коллеги, официально неизвестны, догадками делиться не хочется. И совершенно точно это не причины условного страха, боязни попадать в Россию в связи с текущей ситуацией, потому что по визам и по электронным визам достаточно большой».
В свою очередь, как отметила в интервью нашему порталу гендиректор компании «Тари Тур» Марина Левченко, «Пока что китайская сторона по-прежнему блокирует подтверждение списков туристов. На это неделе этот вопрос поднимали, выступая на Восточном экономическом форуме, руководители Минэкономразвития и РСТ, но пока что ситуация не изменилась. Насколько мне известно, сегодня, 13 сентября, этот же вопрос будет обсуждаться с китайской стороной и в ходе выставки «Отдых».
Такк что мы ждем позитивных новостей»
Межу тем, как сообщил нам сегодня председатель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан, «Китай официально опубликовал список своих принимающих компаний. И китайские органы координации, похоже, готовы наконец-то утверждать списки туристов».
/TOURBUS.RU
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