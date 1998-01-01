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Flydubai откроет регулярные рейсы из Дубая в Волгоград/ «Аэрофлот» полетит из Хабаровска в Бангкок/ Чартерные туристические рейсы на Шпицберген начнутся весной

Flydubai откроет регулярные рейсы из Дубая в Волгоград

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) с 1 ноября откроет регулярные рейсы из Дубая в Волгоград, сообщает пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгоград".

Рейсы из терминала 2 аэропорта Дубая в Волгоград будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Boeing 737.

По информации пресс-службы, на маршруте действует кодшеринговое соглашение с авиакомпанией Emirates, которое позволит состыковать рейсы через Дубай на Мальдивы, в Момбасу, Оман, Шри-Ланку, Таиланд и Занзибар и т.д.

Как сообщалось, с 31 октября по вторникам и субботам из Волгограда в Дубай начнет летать авиакомпания "Победа". Также перевозчик с 29 октября по средам и воскресеньям открывает перелеты из Волгограда в Стамбул.

В настоящее время из Волгограда в Дубай и Стамбул рейсов нет. География полетов из Волгограда насчитывает 12 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Анталья, Ереван, Новосибирск, Баку, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Челябинск.

«Аэрофлот» полетит из Хабаровска в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" с 5 октября запускает прямые рейсы по маршруту Хабаровск — Бангкок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Рейсы из Хабаровска будут отправляется в четверг и субботу, из Бангкока — по средам и субботам. Время в пути составит 7-8 часов.

До конца октября, уточнили в пресс-службе аэропорта, "Аэрофлот" выполняет рейсы в Таиланд из Хабаровска на остров Пхукет на самолете Boeing 777 два раза в неделю. До 5 октября рейсы выполняются по вторникам и воскресеньям, после 5 октября — в четверг и понедельник.

Ожидается продление полетной программы на Пхукет и в осенне-зимнем расписании.

Чартерные туристические рейсы на Шпицберген начнутся весной

Чартерные рейсы из России на Шпицберген планируется запустить в апреле 2024 года, сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

По его словам, трест получил «санкционное изъятие» на полеты из России на Шпицберген начиная с 15 сентября, однако сезон в Арктике заканчивается – уже с конца октября там начнется полярная ночь, поэтому к перевозке туристов приступят в апреле.

Перелеты будут выполняться из Москвы или Мурманска дважды в месяц. Как отметил Неверов, стоимость билетов будет относительно невысокой: «Это меньше 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это очень дешево. Через ту же Норвегию сейчас лететь намного дороже – 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками и нужна норвежская виза, а в случае чартера и она не понадобится, и лететь всего 4 часа», – уточнил он.

Ранее запуск чартерных рейсов из России на Шпицберген планировалось осуществить этой осенью.

/TOURBUS.RU