«Отдых Leisure 2023» продолжает работу в столичном Экспоцентре

За первый день работы выставку посетили более 3600 профессионалов туризма

В московском «Экспоцентре» продолжает свою работу 29-й Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure». Городом-партнером главного профессионального события в наступившем осеннем сезоне традиционно выступает Санкт Петербург. В открытии выставки вчера приняли участие представители ряда стран, в том числе Египта, Таиланда, Кубы, Венесуэлы.

С приветственным словом к участникам выставки обратился Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации: «Путешествия по России из года в год становятся более привлекательными для наших граждан, предприниматели все чаще выбирают сферу туризма для инвестиций, ежегодно в отрасли появляются новые игроки, запускаются перспективные бизнес-проекты, появляется больше точек притяжения. И это все – заслуга каждого из вас!».

Он также отметил, что рост внутреннего туризма обеспечивает развитие смежных отраслей: совершенствуется транспортная инфраструктура, промышленность получает новые заказы, открываются рестораны и кафе, а также городские пространства. Для того чтобы обеспечить постоянно растущий спрос как среди отечественных туристов, так и у путешественников из-за рубежа, государство помогает бизнесу наращивать предложение. Обеспечивается строительство отелей с помощью льготного кредитования, выдаются субсидии на модульные гостиницы, формируются новые точки притяжения.

Как сообщили нам в Комитете по развитию туризма Санкт Петербурга, Северная столица представлена на выставке тематической экспозицией, организованной специалистами Конгрессно-выставочного бюро городского Комитета по развитию туризма. Активное участие в работе стенда принимают крупнейшие туроператоры, судоходные компании, отели, музеи.

Для гостей экспозиции проводятся презентации лучших туристских проектов Северной столицы, среди которых как классические популярные маршруты, так и программы с посещением креативных пространств новой туристской и культурной географии, а также оригинальные виды отдыха и путешествий.

«Выставка Отдых Leisure для меня и для всех нас, конечно, является открытием осенне-зимнего туристского сезона. И мы сегодня на стенде Санкт Петербурга презентуем наши лучшие программы, свежие наработки, новую туристскую географию города.

Кроме того, мы ведем активную работу с регионами. Туристам важно не просто оказаться в выбранном им месте, но и проехать туда интересным маршрутом. Поэтому мы представляем бесконечный конструктор путешествий – вместе с регионами Северо-Запада рассказываем о достопримечательностях Серебряного ожерелья России.

С комитетом туризма Москвы Петербург развивает проект «Два города – миллион впечатлений». С Нижним Новгородом и Москвой – программу «От рассвета до заката». Межрегиональное сотрудничество позволяет дать туристам еще больше ярких впечатлений.

Надеемся, что в рамках насыщенной деловой повестки форума мы найдем новые точки роста для наступающего сезона», – рассказал Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма.

Современные тренды в российской индустрии гостеприимства обсудили в ходе пленарного заседания с участием представителей органов государственной власти и экспертов туристского бизнеса. В том числе дискуссия затронула тему нового рамочного закона о туризме.

По мнению Николая Валуева, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, в документе необходимо отобразить пункты, обеспечивающие защиту прав путешественников в случае форс-мажорных ситуаций.

Участники встречи также затронули вопросы развития международного туризма. По словам Сергея Корнеева, для того чтобы в какой-то степени компенсировать нехватку иностранного турпотока, Северная столица реализует комплексные меры по расширению категорий туристов, минимизации сезонности. Проводится активная работа в направлении событийного туризма и обеспечения возвратности гостей города.

Международный форум-выставка «Отдых Leisure 2023» продлится до 14 сентября.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба выставки "Отдых 2023"