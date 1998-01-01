Туроператоры: турецкие отели начинают снижать цены

Скидки в ряде отелей уже достигают 25%, но заметное падение цен начнется в октябре

С окончанием высокого летнего сезона турецкие отели начинают снижать цены. По информации туроператоров, скидки достигают 10-25%, но предлагаются они не на все даты и не во всех гостиницах. Кроме того, начало сентября считается в Турции еще «летом», и заметное снижение начинается лишь с конца месяца, - сообщает сегодня RTN.

«Снижение не превышает 10-25%. Мы рассчитываем, что политика отелей подстегнет спрос, время в конце сентября и в октябре подходит самой разной аудитории – семьям с детьми, пожилым людям и молодежи», – расcсказал заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер.

По информации туроператора, большинство отелей снизили стоимость размещения на 10-15%. Это, например, Alva Donna Beach Resort Comfort 5*, Cesars Resort Side 5*, L’oceanica Beach Resort Hotel 5*, Barut Hemera 5*. В этих гостиницах на одного человека при размещении в двухместном номере на 8 дней/7 ночей обойдется 75-80 тыс. рублей.

В некоторых семейных отелях, таких как Bellis Deluxe Hotel 5*, Long Beach Resort Hotel & Spa deluxe 5*, Ela Excellence Resort Belek 5*, скидки составляют 30-40%, а стоимость отдыха в них на одного осенью составит 100-150 тыс. рублей.

При этом, по словам г-на Каганера, места есть практически на все осенние даты. С ним согласна руководитель PR-департамента компании Anex Алена Хитрова: «Сказать, что сейчас «стопы» на какие-то отели, сложно. Места есть. Скорее, в стоп уходит тот или иной тип номера, поэтому мы всегда советуем бронировать заблаговременно, особенно если нужна определенная гостиница».

В компании «Анекс» среди наиболее популярных в бархатный сезон отелей 5* называют Selectum Family Resort Side (недельный отдых от 151 тыс. рублей), Kremlin Palace (159 тыс.), Trendy Lara Hotel (179 тыс.), Rixos Sungate (246 тыс.), Granada Luxury Belek (193 тыс.), Ela Excellence (318 тыс.), Selectum Family Resort Belek (199 тыс.),

Как пояснила Алена Хитрова, эти отели пользуются спросом и предлагают максимально выгодные цены. В стоимость недельного тура входит прямой перелет из Москвы, проживание на двоих взрослых, питание, трансфер и страховка.

В компании Coral Travel размещение в отелях класса люкс стартует от 150 тыс. рублей на человека. Так, тур на неделю в конце сентября с размещением в двухместном номере с перелетом, трансфером и страховкой стоит в отеле Xanadu Resort 5*от 150 тыс. рублей, в Voyage Belek 5* – 177 тыс. рублей, в Maxx Royal Belek 5* – 198 тыс. рублей.

«Турция – лидер осеннего спроса. Средняя продолжительность – 9 ночей, при этом более 80% туристов выбирают отели 5* и выше. Больше всего востребованы гостиницы, где работают детские клубы с нашей фирменной концепцией Coral Sun Family Club», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По статистике сети агентств «Магазин горящих путевок», средняя цена недельного отдыха в Турции сейчас составляет 164 тыс. рублей на одного, 175 тыс. – на двоих, 232 тыс. – на троих.

Для сравнения, Египет чуть дешевле – 119 тыс., 163 тыс. и 235 тыс. рублей соответственно. По Арабским Эмиратам картина следующая: 126 тыс., 170 тыс. 262 тыс. рублей за недельный отдых.

/TOURBUS.RU