|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 сентября
Зимний сезон в Таиланде: рейсов и городов вылета станет больше
Ассоциация туроператоров проанализировала предстоящие планы ведущих игроков на тайском направлении
Как сообщает АТОР, многие туроператоры уже определились со своими полетными планами на зимний сезон по Таиланду, программы других в процессе формирования. В высоком сезоне 2023/24 гг. рейсов в эту азиатскую страну будет больше.
Что касается городов прибытия, то здесь без изменений – принимать чартерные рейсы в зимнем сезоне будут Пхукет и Паттайя. Но регулярные рейсы «Аэрофлота» будут летать, в том числе, и в Бангкок. А у S7 программа только в Бангкок из Иркутска.
В зимнем сезоне крупные туроператоры с сильными позициями на таиландском направлении – Anex, Coral Travel, FUN&SUN, «Интурист», как и в прошлом году будут делить между собой чартерные рейсы AZUR air и Red Wings. А PEGAS Touristik традиционно будет работать в партнерстве с авиакомпанией «Икар». «Библио-Глобус» будет летать на рейсах своего партнера, «Аэрофлота»
GDS-туры на регулярных рейсах «Аэрофлота», помимо вышеуказанных туроператоров, можно будет купить у TEZ Tour, Space Travel, ПАКС, Ambotis Holidays, «Русский Экспресс», PAC Group, «Спектрум» и др.
Из регулярных рейсов в зимнем сезоне будут и рейсы S7 из Иркутска в Бангкок, которые перевозчик выполняет круглогодично.
При этом у туристов всегда остается вариант стыковочных рейсов зарубежных перевозчиков, в том числе в рамках блочных программ туроператоров. Например, ПАКС взял блоки на Пхукет на рейсах Qatar Airways (через Доху).
Рейсы на Самуи, третье по популярности после Пхукета и Паттайи пляжное направление в Таиланде, останутся, как и ранее, только стыковочными.
Рейсов в Таиланд зимой 2023/2024 станет больше, а география вылетов – шире. Так, «Икар» добавил новые маршруты на Пхукет из Екатеринбурга и Владивостока. У AZUR air новые рейсы из Барнаула, Томска и Сочи. У «Аэрофлота» – из Хабаровска, Екатеринбурга. Также «Аэрофлот» анонсировал на зимний сезон заметное увеличение объемов перевозки из Москвы.
В прошлом зимнем сезоне чартеры на Пхукет и в Паттайю летали из 15 городов России. В этом году пока заявлено 13 городов вылета. Из прошлогодних городов пока отсутствует Самара, Тюмень, Омск и Кемерово.
Но текущие зимние программы еще не доверстаны окончательно и, судя по планам туроператоров, они в предстоящем высоком сезоне будут шире, чем в прошлом году.
Так, у Coral Travel пока представлены только вылеты из Москвы. Но, конечно, программа туроператора в Таиланд будет расширена. «Уточненная программа по Москве и регионам будет позже», – сообщили в Coral Travel.
У FUN&SUN сейчас заявлено 9 городов вылета. Но в планах компании летать в зимнем сезоне на Пхукет из 17 городов России, а в Паттайю – из 12 городов.
«Мы прорабатываем расширение, у нас даже открылся офис собственной принимающей компании на Пхукете, который уже обслуживает наших туристов. Все детали будут чуть позже», – рассказали в FUN&SUN.
Как отмечают также эксперты АТОР, в зимнем сезоне туры в Таиланд подорожают, в том числе за счет увеличения тарифов на размещение. Но удорожание не будет глобальным, особенно при условии размещения в отелях бюджетной категории.
В прошлом году в декабре можно было купить тур в Таиланд за 100 тыс. руб. на человека. Какими будут цены в декабре текущего года, покажет время, но если купить тур на декабрь сейчас, то пока что можно уложиться в бюджет даже меньше, чем 100 тыс. руб. на человека.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72