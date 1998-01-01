Зимний сезон в Таиланде: рейсов и городов вылета станет больше

Как сообщает АТОР, многие туроператоры уже определились со своими полетными планами на зимний сезон по Таиланду, программы других в процессе формирования. В высоком сезоне 2023/24 гг. рейсов в эту азиатскую страну будет больше.

Что касается городов прибытия, то здесь без изменений – принимать чартерные рейсы в зимнем сезоне будут Пхукет и Паттайя. Но регулярные рейсы «Аэрофлота» будут летать, в том числе, и в Бангкок. А у S7 программа только в Бангкок из Иркутска.

В зимнем сезоне крупные туроператоры с сильными позициями на таиландском направлении – Anex, Coral Travel, FUN&SUN, «Интурист», как и в прошлом году будут делить между собой чартерные рейсы AZUR air и Red Wings. А PEGAS Touristik традиционно будет работать в партнерстве с авиакомпанией «Икар». «Библио-Глобус» будет летать на рейсах своего партнера, «Аэрофлота»

GDS-туры на регулярных рейсах «Аэрофлота», помимо вышеуказанных туроператоров, можно будет купить у TEZ Tour, Space Travel, ПАКС, Ambotis Holidays, «Русский Экспресс», PAC Group, «Спектрум» и др.

Из регулярных рейсов в зимнем сезоне будут и рейсы S7 из Иркутска в Бангкок, которые перевозчик выполняет круглогодично.

При этом у туристов всегда остается вариант стыковочных рейсов зарубежных перевозчиков, в том числе в рамках блочных программ туроператоров. Например, ПАКС взял блоки на Пхукет на рейсах Qatar Airways (через Доху).

Рейсы на Самуи, третье по популярности после Пхукета и Паттайи пляжное направление в Таиланде, останутся, как и ранее, только стыковочными.

Рейсов в Таиланд зимой 2023/2024 станет больше, а география вылетов – шире. Так, «Икар» добавил новые маршруты на Пхукет из Екатеринбурга и Владивостока. У AZUR air новые рейсы из Барнаула, Томска и Сочи. У «Аэрофлота» – из Хабаровска, Екатеринбурга. Также «Аэрофлот» анонсировал на зимний сезон заметное увеличение объемов перевозки из Москвы.

В прошлом зимнем сезоне чартеры на Пхукет и в Паттайю летали из 15 городов России. В этом году пока заявлено 13 городов вылета. Из прошлогодних городов пока отсутствует Самара, Тюмень, Омск и Кемерово.

Но текущие зимние программы еще не доверстаны окончательно и, судя по планам туроператоров, они в предстоящем высоком сезоне будут шире, чем в прошлом году.

Так, у Coral Travel пока представлены только вылеты из Москвы. Но, конечно, программа туроператора в Таиланд будет расширена. «Уточненная программа по Москве и регионам будет позже», – сообщили в Coral Travel.

У FUN&SUN сейчас заявлено 9 городов вылета. Но в планах компании летать в зимнем сезоне на Пхукет из 17 городов России, а в Паттайю – из 12 городов.

«Мы прорабатываем расширение, у нас даже открылся офис собственной принимающей компании на Пхукете, который уже обслуживает наших туристов. Все детали будут чуть позже», – рассказали в FUN&SUN.

Как отмечают также эксперты АТОР, в зимнем сезоне туры в Таиланд подорожают, в том числе за счет увеличения тарифов на размещение. Но удорожание не будет глобальным, особенно при условии размещения в отелях бюджетной категории.

В прошлом году в декабре можно было купить тур в Таиланд за 100 тыс. руб. на человека. Какими будут цены в декабре текущего года, покажет время, но если купить тур на декабрь сейчас, то пока что можно уложиться в бюджет даже меньше, чем 100 тыс. руб. на человека.

/TOURBUS.RU