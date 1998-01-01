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Туристы, возвращавшиеся из Сочи в Омск, приземлились в «чистом поле» под Новосибирском

На борту совершившего экстренную посадку лайнера Airbus A320 "Уральских авиалиний" находились 170 пассажиров

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Самолет в Убинском районе сел в поле, пострадавших нет", — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево" "Интерфаксу" заявили, что самолет запрашивал посадку в аэропорту, так как не смог приземлиться в Омске.

"По уточненной информации, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — говорится в сообщении.

В Росавиации заявили, что пилоты лайнера визуально выбирали место для приземления.

"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Согласно сервису Flightradar24, инцидент произошел с лайнером с бортовым номером RA-73805. Первый полет этот самолет совершил 2 февраля 2004 г., в "Уральских авиалиниях" эксплуатировался с мая 2013 г. До этого самолет летал в Air Arabia и Air Arabia Maroc.

Электропоезд с пассажирами лайнера A320 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Новосибирской области, прибыл в Омск, сообщил сегодня днем глава Омской области Виталий Хоценко.

"Встретили на вокзале пассажиров рейса Сочи-Омск, который сегодня совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Сформировали бригаду психологов, которые в случае необходимости окажут помощь", — написал г-н Хоценко в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что всех иногородних жителей областные власти обеспечат ночлегом и питанием, а также предоставят транспорт до дома. Как уточнил журналистам замминистра региональной безопасности Станислав Горячкин, в Омск на поезде прибыло 135 пассажиров авиарейса. "Часть людей уже забрали родственники, часть вышли по пути следования в Барабинске и Калачинске. Соответственно, из 135 человек — 20 детей", — рассказал г-н Горячкин. По его словам, иногородние пассажиры (15 человек) будут размещены в гостинице, завтра их доставят к месту проживания — в республику Казахстан и Томск.

Экстренная посадка самолета Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Сочи — Омск в Новосибирской области связана с отказом гидросистемы, сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру.

"По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

"Уральские авиалинии" восстановят севший на поле в Новосибирской области самолёт, сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов журналистам в Екатеринбурге.

"Самолет мы восстановим. Он приземлился, внешне поломок нет, стоит на шасси. Самолёт не горел, не поломан, пассажиры не получили травмы, все живы и здоровы", — сказал г-н Скуратов.

По его словам, решение о том, как транспортировать лайнер, еще не принято, но компания намерена восстановить данный борт для дальнейшей эксплуатации.

/TOURBUS.RU

Фото: newsae.ru