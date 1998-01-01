Прямые рейсы из России на остров Хайнань планируется запустить до конца года

При этом, по словам экспертов, «туры в Санью дешевыми больше не будут»

Китай планирует возобновить прямое авиасообщение между Россией и островом Хайнань в конце 2023 года, власти провинции рассчитывают, что уже в следующем году турпоток из РФ достигнет допандемийных показателей, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

«Россия – ключевой туристический рынок Саньи. 1 июля заработал отреставрированный международный терминал аэропорта Саньи, постепенно стали восстанавливаться рейсы в другие страны. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс из Саньи и в Россию.

Планируем в конце года. Информации по авиакомпании пока нет. У нас существует политика субсидирования авиамаршрутов, и мы считаем, что как российские, так и китайские авиакомпании могут взять на себя это решение», — сообщил он журналистам на встрече, посвященной возвращению Хайнаня на российский рынок.

Как напомнил г-н Ип, программа субсидирования прямых авиаперевозок на Хайнань действовала и до пандемии. Загрузка самолета должна быть на уровне 60%, но так как остров только открылся после пандемии, то требования будут более мягкие. Размер субсидии варьируется от 3 до 6 тыс. юаней за кресло (около 40-80 тыс. рублей).

«До пандемии Санья принимала более 300 тыс. российских туристов. Естественно, мы надеемся, что в следующем году мы эту цифру наверстаем и, возможно, увеличим. Мы уже пообщались в России с представителями туркомпаний, турагентств, и они считают, что отправить на остров 300 тыс. человек несложно», — заключил он.

«Хайнань максимально серьезно подходит к перезапуску российского туризма. Со своей стороны хотелось бы отметить важность развития бренда Russia Friendly в Китае, бренда доброжелательности к россиянам.

Уже сейчас мы видим, что вопросам комфортного пребывания россиян на острове Хайнань уделяется большое внимание. Например, в сильных туристических компаниях Саньи работают россияне, что вряд ли было бы возможным на материке. Это говорит о признаках интернационализации политики острова в отношении иностранцев», – заявил в свою очередь на встрече генеральный директор туроператора China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша, которого цитирует АТОР.

Необходимо, по словам Сергея Джан Ша, также уделить внимание питанию, адаптированному к потребностям россиян.

«И я говорю не только об отелях. Туристы, проживающие, например, в апартаментах и желающие самостоятельно приготовить себе еду, должны найти подходящие для себя продукты в супермаркетах острова», – говорит генеральный директор China Tour & Business Travel.

Важен и вопрос русскоговорящих гидов. Они, по словам Сергея Джан Ша, должны быть более натренированные и готовыми отвечать на сложные вопросы туристов. Дело в том, что россияне все больше познают Китай и хотят знать о нем больше. Поэтому скудная информация здесь точно не подойдет

Сергей Джан Ша также рассказал, что туристические власти Хайнаня планируют сосредоточиться не только на продвижении города Санья, но и образа острова в целом, включая перспективы создания здесь компаний с иностранным капиталом с рядом преференций и льготным налогообложением.

«Санья перегружена местным рынком. Это первое. А второе – остров Хайнань безумно интересный и ему есть, чем удивить туристов. Поэтому «расширение границ» туризма на острове – очень правильная идея», – отметил Сергей Джан Ша.

Наконец, говоря о ценах на туры на Хайнань, эксперт призвал россиян забыть о тарифах 2019 года, когда в Санье можно было отдохнуть за 50 тыс. руб. на двоих.

«Туры в Санью дешевыми не будут. Но будут в целом в рамках текущих тарифов на отдых на других пляжных курортах Азии», – заключил Сергей Джан Ша.

/TOURBUS.RU