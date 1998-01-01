Летний турпоток и предстоящие итоги года — что говорят статистика и эксперты?

В начале бархатного сезона «Турбизнес» подвел предварительные итоги летнего сезона и первого полугодия на основных туристических направлениях, а также опросил экспертов относительно прогнозов на 2023 год в целом.

ТУРЦИЯ

В первом полугодии Турцию со всеми целями посетили по данным Погранслужбы РФ 2,3 млн россиян. По информации РСТ, этим летом полеты в Турцию выполнялись из 22 городов России в семь городов Турции. При этом туроператоры отмечали, что турпоток в страну мог бы быть заметно выше, если бы не резкий рост стоимости размещения в начале сезона и падение курса рубля.

В прошлом году в Турции побывали около 5,2 млн российских туристов. В начале сезона турецкие власти рассчитывали на 6-7 млн гостей из России по итогам этого года, однако уже очевидно, что такой показатель не достижим.

ЕГИПЕТ

За первое полугодие Египет посетили 578,6 тыс. россиян, что на 35% больше, чем годом ранее.

Власти страны ожидают, что в этом году страну Пирамид посетит около миллиона россиян, а всего в этом году здесь ожидают 15 млн иностранцев.

ОАЭ

В прошедшем летнем сезоне ОАЭ вышли на второе место по популярности у наших туристов после Турции, опередив Египет. Еженедельно в страну летало из РФ около 700 рейсов, а размещение в ОАЭ в гостинице 5* по системе «все включено» было на 20-30% дешевле, чем аналогичный отдых в Турции.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, турпоток из России в ОАЭ в первом полугодии составил 882,7 тыс. человек (+91%). В прошлом году турпоток в ОАЭ из России составил примерно 1,1 млн человек. По итогам этого года ожидается до 2 млн российских туристов.

ТАИЛАНД

По данным тайских властей, с января по июль в Таиланде побывали 856 503 российских туриста. В первом полугодии 2022 года году страна приняла всего 30,3 тыс. гостей из России, так что прирост огромный - почти в 30 раз.

По итогам года власти страны планируют принять 1,2 млн. россиян.

МАЛЬДИВЫ

Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы в январе-июле, обогнав Индию и Великобританию. С января по июль архипелаг посетили 121,35 тыс. россиян, доля РФ составляет 11,8%.

Отметим, что «Аэрофлот» начиная с 1 октября поэтапно увеличит частоту рейсов в столицу архипелага Мале с четырех до десяти в неделю.

Власти страны рассчитывают, что до конца года островное государство посетит до 250 тысяч россиян.

СОЧИ

В конце июля Сочи принял четырехмиллионного туриста. Как сообщил РБК, власти региона ожидают, что в 2023 году Сочи готов принять до 8 млн туристов. Рост турпотока по итогам года должен составить 11%. В 2022 году курорт принял 7,2 млн человек.

По оценкам экспертов, в этом сезоне на Краснодарский край приходится 40% организованного турпотока по России. Из них около половины – Большой Сочи, свыше четверти – Анапа, далее Геленджик.

КРЫМ

Снижение турпотока в Крым туроператоры оценивают в 35-45% по сравнению с показателями лета 2022 года. Причина — отсутствие авиасообщения, сложности с покупкой железнодорожных билетов и вопросы безопасности отдыха.

По официальным данным в 2021 году полуостров посетили 9, 5 млн туристов, в прошлом — 6,5 млн, в этом ожидается до 4 млн.

Как отмечают эксперты, сезон 2023-го, наверное, худший за всю историю Крыма, продажи упали на 80% по сравнению с 2021 годом.

КУБА

Как рассказала Советник по туризму посольства республики Куба в России Кристина Леон Изнага, по количеству туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – четвертый по объемам въездной рынок для Кубы. Посольство РФ на Кубе прогнозирует, что по итогам 2023 года Кубу посетит не менее 100 тысяч российских туристов. По данным РСТ, в прошлом году на остров Свободы из России приехало 54,4 тыс. гостей.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с пятого сентября увеличит частоту рейсов из Москвы на курорт Варадеро с 2 до 3 раз в неделю. Кроме того, с конца декабря планируется запустить рейсы «Аэрофлота» в столицу Кубы — Гавану.

/TOURBUS.RU