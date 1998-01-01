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12 сентября
«Отдых — 2023» начал работу
Сегодня в столичном Экспоцентре на Пресне в 29-й раз открылась Международная туристическая выставка-форум «Отдых Leisure»
Сегодня в столичном Экспоцентре на Пресне в 29-й раз открывается Международная туристическая выставка-форум “Отдых Leisure”. В этом году она пройдет под девизом года «Отдых: код будущего», что подчеркивает представление о туризме и путешествиях как ключевом факторе развития человеческого и культурного капитала.
Как рассказала в интервью нашему порталу Ольга Моисеева — гендиректор организатора выставки - компании «Евроэкспо», «Отдых - единственное деловое мероприятие в России такого масштаба для выездного, внутреннего и въездного туризма перед стартом осенне-зимнего туристического сезона. Уникальное профессиональное событие, которое решает задачу стимулирования круглогодичного спроса на путешествия и в России, и за рубежом.
Мы видим миссию туристического форума-выставки «Отдых Leisure» в том, чтобы содействовать разнообразию и креативности туристических продуктов как в России, так и за рубежом, а также доступности путешествий для туристов с разным уровнем доходов. Если совсем просто сформулировать, сделать «низкий» сезон и направления «высокими».
Также основной отличительной чертой «Отдыха» является то, что несмотря на всю праздничность атмосферы мероприятия, в первую очередь – это эффективная деловая площадка и платформа для бизнес-сотрудничества.
В этом году мы представили рынку обновленную концепцию форума-выставки «Отдых Leisure» на ближайшие пять лет. Она строится вокруг современной интерпретации представления об отдыхе не как о кратком перерыве между работой, необходимом для восстановления ресурсов, а как о новом образе жизни, в котором отдых является ключевым компонентом наращивания и постоянного развития человеческого и культурного капитала.
В этом году мы впервые декларируем акцент нашей площадки на междисциплинарность, расширении понятия отдых. Участники выставки понимают, что приходят сюда для того, чтобы увидеть новых партнеров и новые возможности за пределами туриндустрии».
В этом году регионом-партнером выступит Кузбасс, городом-партнером Санкт-Петербург.
Как отметил, приветствуя участников и гостей форума, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «стало хорошей традицией для представителей отрасли туризма и гостеприимства каждый год встречаться здесь на старте осенне-зимнего сезона. На выставке мы делимся своими планами и идеями, представляем яркие проекты, вместе ищем новые векторы сотрудничества в рамках развития выездного, въездного и внутреннего туризма.
Ярким примером такой синергии российского турбизнеса можно назвать межрегиональные проекты «Серебряное ожерелье России», объединяющего маршруты регионов СЗФО, а также наш совместный с Москвой проект «Два города – миллион впечатлений» и связывающий две столицы с Нижним Новгородом «От рассвета до заката».
Отдельными стендами примут участие крупнейшие туристические центры и регионы России, включая Республику Башкортостан, Самарскую область, Краснодарский край, Алтайский край и многие другие.
Несмотря на все внешние вызовы, Россия по-прежнему остается интересным и привлекательным туристическим рынком для многих стран, а ОТДЫХ Leisure – эффективной площадкой для работы на российском рынке.
Об этом говорит и возросшее количество зарубежных экспонентов «Отдых Leisure 2023» - по сравнению с 2022 годом оно увеличилось в четыре раза. Список экспонентов на этот раз охватывает практически все туристические регионы мира - свои туристические возможности представят Китай, Индия, Египет, Венесуэла, Кипр, Турция, Тунис, Эфиопия, Кения, Мальдивы, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны.
В этом году отмечают организаторы, то деловую программы, то в этом году ее составит профессиональный визионерский форум «Отдых: код будущего» и Образовательный интенсив для турагентств.
«Образовательный интенсив для турагентств является нашим традиционным ежегодным форматом. Мы стараемся подбирать лучших экспертов, кто в достаточно сжатой и понятной форме может изложить ключевые профессиональные тенденции в развитии бизнеса туристических агентств.
«Отдых: код будущего» проведет дискуссии, мозговые штурмы и презентации по следующим тематическим трекам: философия путешествий, креативный туризм, технологии и данные, человеческий капитал и карьера в туризме, маркетинг и дистрибуция для VIP-клиентов, тренды сезона осень-зима 2023-2024», - рассказала нам также Ольга Моисеева.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено ООО "Евроэкспо"
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