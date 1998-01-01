«Аэрофлот» полетит на Маврикий в конце декабря

Как сообщает сегодня АТОР, в расписании «Аэрофлота» появились прямые рейсы на Маврикий. Согласно опубликованным данным, полеты стартуют 23 декабря 2023 года и будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Согласно маврикийской статистике, за январь-август 2023 на остров прибыли (на стыковочных рейсах) 9 715 граждан РФ. Это не только на 82% больше, чем в тот же период прошлого года (5 337), но и на 39% больше, чем в январе-августе доковидного 2019 года (6 997).

С приходом прямых рейсов, по прогнозам туроператоров, спрос станет выше. Артур Мурадян, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel, полагает, что объемы продаж туров на Маврикий могут вырасти кратно, как это в свое время произошло с Мальдивами и Сейшелами.

«Прямые рейсы на Маврикий – позитивный шаг. Несмотря на то, что Маврикий относится к люксовому сегменту, спрос на него у россиян хороший. А с прямыми рейсами станет еще лучше. И здесь дело не в том, что прямые рейсы будут дешевле стыковочных вариантов. А в самом факте появления прямой удобной для туристов перевозки», – сказал эксперт.

В Fun&Sun тоже дают позитивные прогнозы^ «Даже без наличия прямого рейса по направлению Маврикий прирост уже составил пятикратные значения в 2023 году. Безусловно, прямой рейс нацперевозчика значительно увеличит объемы продаж», –

Рост продаж туров на Маврикий с появлением прямого рейса на уровне минимум 20% прогнозируют в PAC Group.

«Прямые рейсы очень важны. Безусловно, они положительно повлияют на продажи туров на Маврикий, приведут к росту. Есть туристы, для которых прямой перелет является важным или ключевым аргументом при выборе направления», – считают в PAC Group.

В Anex и ПАКС, между тем, пока дают более скромные прогнозы. Заместитель директора департамента коммуникаций Anex Алена Хитрова считает, что даже при условии роста спроса, вызванного прямым авиасообщением, Маврикий останется для россиян экзотическим направлением.

«Прямой рейс в отношении Маврикия может стимулировать спрос, но в немассовом ключе. То есть прямой рейс вряд ли привлечет большой поток новых туристов, которые раньше не рассматривали Маврикий в качестве направления для отдыха. Но позволит туристам, желающим отправиться на Маврикий, сделать это более удобным способом», – сxbnftn Алена Хитрова.

А в «Русском Экспрессе» обращают внимание на небольшую емкость направления и в связи с этим выражают сомнения в глобальном росте спроса.

«Прямые рейсы, конечно же, повысят привлекательность Маврикия для туристов. Но это не массовое направление, поэтому будут сложности с отельной базой.

Кроме того, на Маврикии любят отдыхать европейские туристы, которые бронируют отели заранее. Уже сейчас наблюдается дефицит номеров в качественных отелях 5* на Новый год. Так что туры надо бронировать как можно скорее», – рассказали в «Русском Экспрессе».

/TOURBUS.RU