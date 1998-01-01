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В столице открылся еще один отель под брендом Radisson

Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow 5* расположен на юго-западе столицы и рассчитан на 164 номера

Как сообщили нам в пресс-службе управляющей компании, на гостиничном рынке столицы произошло знаковое событие - на Ленинском проспекте открылся Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow — первый международный отель премиум-класса на юго-западе Москвы.

Отель Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow находится в окружении парков общей площадью более 60 гектаров. Отель удобно расположен всего в 20 километрах от международного аэропорта Внуково и в 15 километрах от Красной площади.

Гости могут воспользоваться общественным транспортом и метро, если захотят добраться до центра.

Рядом находятся музеи, смотровая площадка и знаковые достопримечательности столицы.

В отеле Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow - 164 премиальных номера, включая 13 люксов, оформленных в изысканном стиле с использованием пастельных тонов и акцентных элементов декора. В отеле также есть пять апартаментов, которые оснащены всем необходимым для комфортной жизни, включая гостевую комнату и оборудованную кухню.

В номерах предусмотрены все удобства для гостей — сейф, мини-бар, кофе-машина, принадлежности для приготовления чая, халат и тапочки, а также высокоскоростной интернет.

Ресторане FILIN работает в обновленной концепции на первом этаже отеля. В утренние часы здесь подают разнообразный завтрак по системе «шведский стол» с блюдами из местных, фермерских и натуральных продуктов.

Для отдыха или бизнес-встреч с партнерами в отеле расположен лобби-бар, который работает круглосуточно. В ресторане есть открытая летняя терраса с видом на парк и пруды.

Для проведения конференций, деловых мероприятий и банкетов отель предлагает 8 современных, стильных и комфортных конференц-залов с панорамными окнами и мультифункциональное пространство площадью 400 квадратных метров.

Дневное освещение, аудиовизуальное и мультимедийное оборудование, система индивидуального кондиционирования позволяют провести мероприятия любого формата.

Все гости имеют доступ к новому фитнес-клубу премиум-класса World Class с бассейном, сауной, финской баней, тренажерами, площадкой для бокса, косметологическими и спа-кабинетами.

Как отметила Виолетта Ромэро дэ Торрэс, управляющий директор Radisson Hotel Group в России, «Мы рады открыть первый премиальный отель на юго-западе Москвы. Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow — идеальное место как для проведения мероприятий любого формата, так и для отдыха индивидуальных и бизнес-путешественников, которые хотят познакомиться со столицей. Наша команда создала все условия, чтобы у каждого гостя остались незабываемые впечатления».

Нина Петридис, генеральный менеджер отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow, отмечает: «Мне выпала возможность управлять абсолютно новым отелем под брендом Radisson Blu в деловом кластере на юго-западе Москвы. Наш проект создан для тех, кто ценит возможность комфортного сочетания работы и отдыха. Команда отеля придерживается философии сервиса “Да, я могу!” и учла все детали для создания атмосферы, благодаря которой пребывание каждого гостя в отеле будет незабываемым».

Отметим, что Radisson Blu входит в портфолио Radisson Hotel Group, которое также включает в себя Radisson Collection, art’otel, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson и prizeotel, объединенные под единым коммерческим зонтичным брендом Radisson Hotels.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой Radisson Hotels