Новости Число зарубежных участников выставки "Отдых Leisure" выросло в четыре раза Международная туристическая выставка пройдет 12-14 сентября в павильоне «Форум» столичного ЦВК «Экспоцентр»

Выставка ОТДЫХ Leisure в ежегодном формате объединяет лидеров и профессионалов отечественного и зарубежного рынков. В 2023 году выставка-форум пройдет под девизом года «Отдых: код будущего», что подчеркивает представление о туризме и путешествиях как ключевом факторе развития человеческого и культурного капитала. Несмотря на все внешние вызовы, Россия по-прежнему остается интересным и привлекательным туристическим рынком для многих стран, а ОТДЫХ Leisure – эффективной площадкой для работы на российском рынке. Об этом говорит и возросшее количество зарубежных экспонентов ОТДЫХ Leisure 2023: по сравнению с 2022 годом оно увеличилось в четыре раза! Список экспонентов ОТДЫХ Leisure охватывает практически все регионы мира. На ОТДЫХ Leisure 2023 свои туристические возможности представят Китай, Индия, Египет, Венесуэла, Кипр, Турция, Тунис, Эфиопия, Кения, Мальдивы, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны. В этом году страной-партнером ОТДЫХ Leisure выступает Таиланд. На курорты этой страны из Москвы и регионов выполняются прямые чартерные и регулярные рейсы. За первые 8 месяцев 2023 года Таиланд принял более 920 тыс. российских туристов. Такой турпоток обеспечил России первое место в рейтинге неазиатских стран-поставщиков туристов в Таиланде с начала текущего года, причем с большим отрывом от конкурентов. Долгожданным стало и возвращение для участия в российских туристических выставках и Китая. ОТДЫХ Leisure 2023 стала первой отечественной площадкой, где со своим стендом выступит национальный туристический офис Китая. Россия и Китая возобновили соглашение о безвизовом режиме, что является огромным стимулом для взаимного оживления турпотоков. После перерыва вернулась на ОТДЫХ Leisure и Индия. Comeback будет громким: планируется несколько стендов, включая рекордную большую объединенную экспозицию Индии, а также отдельные стенды, например, стенд региона Керала. Кстати, в Гоа и в этом году можно добраться на прямых регулярных рейсах авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и Екатеринбурга. Чартерные программы на пляжи Индийского океана планируют и туроператоры. Индийский штат Керала не случайно называют одним из уголков рая: в мире мало таких мест, где так ярко переплетаются тропический климат, богатая флора и фауна, самобытная культура и традиции. Снова на ОТДЫХ Leisure национальным стендом будет представлена Венесуэла – колоритная и самобытная страна, где есть все возможности для пляжного и активного отдыха. Это карибское направление стало для российских туристов круглогодичным: и в летнем, и в зимнем сезоне на о. Маргарита летают российская авиакомпания Nordwind Airlines и венесуэльская Conviasa, на рейсах которых туроператоры предлагают доступные пакетные туры. Республика Куба обещает всем посетителям один из красивейших стендов за всю историю их участия в российских выставках. Повод есть: в июле из Москвы возобновились регулярные перелеты в Варадеро. В зимнем сезоне 2023-2024 авиакомпания «Россия» летает на этот популярный карибский курорт три раза в неделю. А в конце декабря российский перевозчик полетит и в Гавану. Запланировано два рейса в неделю. Кубинские курорты доступны и на чартерных рейсах: в Варадеро и Кайо-Коко летает Nordwind Airlines. Программы по Карибским островам, включая Доминиканскую Республику, Мексику и Кубу представит на выставке компания Enjoy Travel Group совместно с авиакомпанией Sky High Dominicana. Российских туристов ждут и на пляжах Шри-Ланки. Шри-Ланка традиционно является одним из фаворитов зимнего сезона: российские туристы любят это направление за природное многообразие и прекрасные пляжи. Яркая Малайзия — страна двух культур, континентальной и островной. Небоскребы столицы Куала-Лумпур соседствуют с первозданными пляжами Калимантана, а традиционные рынки и современные магазины пользуются высокой популярностью у российских туристов. О новинках гостеприимной страны на выставке в Москве расскажут представители SAFTTA, туристической ассоциации Малайзии, объединяющей более 520 туристических компаний. Бизнес и страны Африки в разные года участвовали в ОТДЫХ Leisure. В прошлом году свои туристические возможности демонстрировали Египет, Тунис и Уганда, а в этом году их представят национальные офисы Египта, Туниса, а также туристические операторы из Эфиопии и Кении. Полетная программа в Египет, как обычно, будет насыщенной: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются регулярные рейсы из Москвы и Сочи, а также чартеры из столицы и регионов. Популярное североафриканское направление, Тунис, представит туристические продукты, ориентированные именно на зимний сезон. Эфиопия стала одним из ярких открытий этого года благодаря прямым рейсам Ethiopian Airlines в Москву. Будут на выставке ОТДЫХ Leisure и представители средиземноморского туризма. Впервые за последние несколько лет на выставку приедет Кипр, мягкий климат которого делает это направление круглогодичным. Туристические возможности Кипра совместно с ведущими отельерами и муниципалитетом Айя-Напы представит компания Attica Holidays. Турция предлагает туристам не только отличные варианты отдыха, но и качественную медицинскую помощь. На выставке ОТДЫХ Leisure будут представлены ведущие клиники Турции, что даст возможность как профессиональным участникам, так и туристам, больше узнать о медицинских услугах в Турции. ОТДЫХ Leisure : 12-14 сентября 2023 года, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум». Получить бесплатный билет на выставку Фото предоставлено пресс-службой выставки «Отдых»

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