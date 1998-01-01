Максим Решетников рассказал, что нужно сделать для развития въездного туризма

Глава Минэкономразвития сообщил о планах ввести безвизовый режим еще с пятью странами и сроках запуска платежной карты для иностранцев

Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов в нашу страну, сообщил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность. Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, и на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку.

Но до этого нам необходимо было решить ряд других задач – в первую очередь, это вопросы с визами. И здесь у нас с 1 августа заработала электронная виза, 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина из них граждане Китая. Рассчитываем, что дальше это будет существенный драйвер», — рассказал он на сессии ВЭФ во Владивостоке, посвященной развитию въездного туризма.

«Соглашения о групповых безвизовых поездках заработали недавно с Ираном и Китаем, не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия, будем это все обсуждать. По Индии ставим такую же задачу, индийской стороне сделали такое предложение.

Плюс мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с кем мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Это где возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует», — добавил министр.

Минэкономразвития также рассчитывает запустить платежную карту для иностранных туристов в третьем — начале четвертого квартала 2023 года, сообщил также гМаксим Решетников.

«И второй блок вопросов касается платежей. Учитывая, что возможности международных платежных систем в стране ограничены, но работают UnionPay, китайские системы и у нас 100 тыс. точек приема этих карт.

Одновременно мы реализуем карту туриста, когда можно будет открыть за рубежом счет в нашем банке, будет эмитирована виртуальная карта, и по приезду использовать ее в виртуальном режиме либо физически получить. Рассчитываем в третьем, может быть начале четвертого квартала эту тему запустить», — сказал он на сессии ВЭФ во Владивостоке, посвященной развитию въездного туризма в Россию.

Министр напомнил, что соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы.

Он добавил, что еще одно направление работы с целью увеличения въездного турпотока из зарубежных стран – развитие авиасообщения.

«Мы предпринимаем усилия по выкупу судов, чтобы они были свободны для применения, от вопросов, связанных с двойной регистрацией. И конечно они будут использованы на приоритетных направлениях, чтобы как можно больше туристов сюда прилетало, и наши граждане тоже имели возможность отдохнуть, потому что всегда должна быть конкуренция.

Только в конкуренции развивается бизнес. Это должна быть и межрегиональная конкуренция, и конкуренция стран за туриста, но мы уверены в уникальных возможностях нашей страны и готовы активно приглашать сюда гостей», — сказал он.

/TOURBUS.RU