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Куба вновь приезжает в Петербург

Традиционный ежегодный кубинский воркшоп Cuba Unica пройдет в отеле Emerald в ближайшую пятницу

В пятницу 15 сентября в Санкт-Петербурге в отеле Emerald состоится традиционный ежегодный кубинский воркшоп Cuba Unica.

В этом году в мероприятии примет участие, пожалуй, самая представительная делегация кубинских участников - 16 туроператоров, отелей и гостиничных сетей. Делегацию возглавляет советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага.

В рамках Cuba Unica пройдут презентации всех участников и затем состоится воркшоп. Как обычно, деловую часть завершит лотерея для гостей.

На встречу с турбизнесом Северной столицы прибудут Министерство туризма Кубы, туроператоры Havanatur, Cubatur, Cubasol, Viajes Cuba, PEGAS Touristik, «Квинта Тур», а также представители групп отелей Gaviota Hotels, Barcelo Hotels & Resorts, Cubanacan, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts и Islazul Hotel Group.

Ожидается, что кубинское мероприятие посетят более ста представителей турбизнеса города на Неве.

Как отмечает Кристина Леон Изнага, по количеству туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – четвертый по объемам въездной рынок для Кубы. «Прогнозируем, что по итогам 2023 года на Кубе отдохнёт не менее 100 тысяч российских туристов. Что почти вдвое превысит показатели прошлого года».

Росту турпотока на Куба способствует долгожданное расширение авиаперевозки. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с пятого сентября увеличила частоту рейсов из Москвы на курорт Варадеро с 2 до 3 раз в неделю. С конца декабря «Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Гавану.

регистрация. Для участия в Cuba Unica необходима