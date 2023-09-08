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Вместо Red Sea Airlines клиенты «Интуриста» полетят в Египет на лайнерах Azur air

Программа полетов намечена до 30 сентября, ее продолжение пока что обсуждается

Авиакомпания Azur air будет возить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх и обратно с 12 по 30 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Azur air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора "Интурист". Ранее полетная программа планировалась на самолетах Boeing 757. За счет использования более вместительных лайнеров емкость на этом направлении увеличится более чем на 40%", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам обращаться к туроператору для уточнения актуального времени вылета. "Билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически", — отмечается в сообщении.

Вопрос о судьбе полетной программы туроператора на Red Sea Airlines после 30 сентября пока в процессе обсуждения, сообщили в пятницу в Росавиации.бщили также в компании.

Как сообщалось ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines отменила рейсы в Москву с 8 по 17 сентября из-за поломки самолета, на котором должны были осуществляться перелеты. Путевки с перелетом рейсами перевозчика продавал туроператор "Интурист".

Сейчас в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 186 должны были завершить отдых 8 сентября. Остальные должны быть перевезены еще двумя рейсами, запланированными на 12 и 15 сентября.

сообщает Росавиация.

"По результатам проведенной Росавиацией совместно с российскими авиакомпаниями работе достигнута следующая договоренность. Авиакомпания AZUR air ночным рейсом 9 сентября готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из "Шереметьево". Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха", - сообщили в пятницу в Росавиации.

Как сообщил ранее «Интурист», «Туристы, которые вылетели 8.09.2023 года в Шарм-эль-Шейх самостоятельно, будут восстановлены в заявках, и им будет оказаны все услуги в Египте согласно приобретенным турам.

Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии «Интуриста» с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 08.09.2023 туроператор предлагает следующие варианты решения ситуации: полный возврат денежных средств или еренос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления.

Для принятия решения по приобретенным турам туристам необходимо обратиться в турагентства по месту приобретения туров или по телефонам, указанным на сайте туроператора».

/TOURBUS.RU