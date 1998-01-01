Туроператоры: В ОАЭ туристы стали интересоваться не только Дубаем

Прошедшим летом спрос на туры в ОАЭ примерно соответствовал уровню прошлого года, сообщили туроператоры, опрос которых публикует сегодня RTN. При этом основным трендом летнего сезона стал рост популярности эмиратов Рас-эль-Хайма, Шарджа и Фуджейра.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любови Чучмаевой, практически все лето местные отели выпускали отличные спецпредложения.

«Особой популярностью пользовалась Фуджейра и понятно почему: эмират находится в восточной части страны, граничит с Индийским океаном и, как следствие, в летний период там не настолько жарко, как у соседей по ОАЭ», – уточнила она.

На сегодня уже активно бронируют ноябрь, причем не только каникулы, а ровно по всему месяцу. Наиболее востребованы отели 5*.

«Комбинируют эмираты крайне редко. Из тенденций отмечу, что растет спрос на свадебные туры, точнее, туры для молодоженов. И здесь тоже интересно: бронируют и пары в возрасте 35-45+, и гораздо моложе – до 25 лет. Хотим провести опрос туристов на эту тему, самим любопытно, почему», – говорит г-жа Чучмаева.

В компании «Русский Экспресс» объем продаж туров в ОАЭ также держится на прошлогоднем уровне. Уже поступают заявки на зиму, но в целом продажи зимних туров пока не столь активные, как годом ранее. И только начинают бронировать поездки на Новый год.

«В осенние месяцы видим снижение стоимости авиабилетов на некоторые даты, но на высокий сезон распродажи нет. Мы держим блочные места на flydubai, нам вполне хватает. Сейчас перевозки в эмираты стало больше, поэтому блоки продавать сложнее, также влияет высокий валютный курс», – пояснила директор департамента рекламы и PR туроператора Анна Филатовская.

Как и в прошлом году, остаются популярными отели Madinat, Jumairah и т.д. Хороший спрос на открывшийся в этом году отель Atlantis The Royal на Пальм-Джумейре.

Директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова оценила рост продаж по итогам летнего сезона в 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По ее словам, уже продаются туры Новый год, но средняя глубина продаж – чуть меньше месяца.

«В Рас-эль-Хайме запрашивают чаще всего отели «все включено». Кстати, в плане алкоголя это самое лояльное место во всей стране: можно приобрести алкогольные напитки в магазинах, ресторанах и барах. Также в Рас-эль-Хайме обычно отдыхают семьи с детьми, там хорошие пологие пляжи, спокойно и тихо.

А вот более шумный Дубай чаще выбирает молодежь», – рассказала эксперт.

В компании Anex прошедшим летом спрос также был выше прошлогоднего, что связано, в том числе, с расширением географии вылетов из России и увеличением объема перевозки в целом.

«На осенние и зимние месяцы продажи идут в запланированном объеме. Несмотря на предстоящий в декабре климатический форум в Дубае мы не видим дефицита размещения или стопов по отелям на это время», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Алена Хитрова.

Она также отметила и тенденцию перераспределения спроса на другие эмираты помимо Дубая.

У «Пакса» недельный отдых в «пятерке» на завтраках в Фуджейре с перелетом Air Arabia в ноябре обойдется от 212,4 тыс. рублей на двоих.

Тур с теми же параметрами в Дубае получится дороже – от 245,8 тыс., в Рас-эль-Хайме – еще дороже, от 268 тыс. рублей. А в Шардже, наоборот, дешевле – от 206,9 тыс.

/TOURBUS.RU