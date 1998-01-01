Росаккредитация: В отеле туристам важнее всего наличие интернета

Путешественники считают главным удобством номера отеля доступ в интернет, также важны качественная мебель и кондиционер, показал опрос потребителей гостиничных услуг, проведенный Росаккредитацией.

"В опросе приняли участие 300 человек, он проводился в социальных сетях Росаккредитации, Минэкономразвития и Роскачества. Самым востребованным удобством в номере стал доступ в интернет, его упомянули 93% опрошенных. Более 90% голосов получила качественная мебель, кондиционер и натуральное постельное белье. За телевизор в номере проголосовал 71% опрошенных, за сейф – 59%, за телефон – только 35%", — сообщает пресс-служба ведомства, которую сегодня цитирунт «Интерфакс».

Как показал опрос, среди услуг питания гостям важно наличие чая/кофе и воды (92%), а также холодильника (88%) в номере. За наличие питания в самом месте размещения высказались 87% участников.

Кухонное оборудование в номере и услуги рум-сервиса поддержало меньше половины опрошенных – 47% и 35% соответственно.

"Среди пожеланий к самой гостинице 95% отметили ухоженную прилегающую территорию, 70% — художественное оформление холлов. Для половины опрошенных важна большая площадь номера.

Из дополнительных удобств 64% проголосовали за парковку, около 50% набрали бассейн и детская зона, а также услуги глажки и стирки, прокат инвентаря и поднос багажа. Менее трети опрошенных отметили важность наличия сауны и бизнес-пространства", — говорится в сообщении.

В начале августа 2023 года функции Минэкономразвития РФ по аккредитации отелей, пляжей и горнолыжных трасс, а также ведению реестров классифицированных объектов, были переданы Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации).

Как уточнили в ведомстве, сейчас в России аккредитовано 203 организации, имеющих право проводить классификацию отелей.

В реестре находятся сведения о почти 22 тыс. классифицированных мест размещения, из которых 54% – объекты категории «без звезд» и 22,5% – трехзвездочные отели.

/TOURBUS.RU