Георгий Мохов: «Решение о продлении льгот по фингарантиям пока что не принято»

Постановление правительства N 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», которое предоставляет право всем туроператорам применять минимальный размер страхования ответственности на 10 млн рублей, пока не продлено. Об этом сообщил сегодня руководитель комитета РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирует RTN. В связи с этим он советует туроператорам, которым потребуется достраховываться, начать 'этот процесс.

«Судя по информации на портале нормативных правовых актов, антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по проекту завершились еще в конце августа. Но перехода на следующий этап, то есть поступления на рассмотрение в правительство, пока нет.

А это значит, что в отсутствие норматива на продление льготы туроператорам, у которых заканчивается срок действия фингарантии, необходимо будет представить в Минэкономразвития договор страхования или банковскую гарантию, которая соответствует размерам общей цены реализованного турпродукта и числу туристов. В противном случае возникнет основание для исключения из федерального реестра», – говорит эксперт.

Соответственно многим туроператорам, которые воспользовались льготой, придется достраховаться. Для компаний, которые в предыдущем году отправили за рубеж более 10 тысяч туристов, а общая цена выездного турпродукта за предыдущий год составила более 40 млн рублей, размер финансового обеспечения составит 5% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, но не менее 50 млн рублей.

«Согласно данным федерального реестра туроператоров, сейчас фингарантии на 10 млн рублей оформлены примерно у сотни компаний. Понятно, что достраховываться придется не всем, так как у кого-то за предыдущий год могли снизиться объемы, кто-то переориентировался на внутренний туризм.

Но тем, кому придется это делать, начинать процесс лучше уже сейчас, так как на взаимодействие со страховыми компаниями уходит не менее месяца. Страховщики сейчас крайне неохотно идут на сотрудничество с турбизнесом и долго рассматривают заявки», – поясняет Мохов.

Альтернативой финансовому обеспечению может служить фонд персональной ответственности, сформированный в максимальном размере – 7% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

«Ситуация двойственная. С юридической точки зрения продления льготы по финобеспечению для туроператоров по выезду нет. С другой стороны, логика всех событий подсказывает, что продление должно быть. Поправку внесло Минэкономразвития, которое понимает ситуацию на рынке и предпримет усилия продлить льготу.

Дело за юридической техникой – как и в каком виде льгота будет предложена рынку. А главное, когда. И пока не принят этот норматив, туроператорам необходимо получить финобеспечение в соответствии с требованиями закона», – заключил глава комитета РСТ по правовым вопросам.

/TOURBUS.RU