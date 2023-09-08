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08 сентября
Red Sea Airlines неожиданно прекратила полеты в Россию
В Египте сейчас находятся 480 клиентов "Интуриста", которые будут вывезены рейсами других авиакомпаний
Как сообщает АТОР, сегодня гипетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Заказчик чартерной программы, туроператор «Интурист», уведомил об отмене вылетов 8.09.2023 и сообщил об условиях возврата средств.
Напомним, что египетский авиаперевозчик начал чартерную программу полетов из России в середине июня.
Как рассказали в «Интуристе», туроператор также получил уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва - Шарм-эль-Шейх - Москва 08.09.23 по техническим причинам.
«Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов», – сообщили в «Интуристе».
Туристы, которые вылетели 8.09.2023 года в Шарм-эль-Шейх самостоятельно, будут восстановлены в заявках, и им будет оказаны все услуги в Египте согласно приобретенным турам.
Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии «Интуриста» с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 08.09.2023 туроператор предлагает следующие варианты решения ситуации:
Для принятия решения по приобретенным турам туристам необходимо обратиться в турагентства по месту приобретения туров или по телефонам, указанным на сайте туроператора.
Как сообщают профильные СМИ, ранее стало известно, что Red Sea Airlines внезапно отменила рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву и обратно. По расписанию 4S 3111 должен был привезти пассажиров из Египта в Шереметьево в 08:25 утра, а обратный вылет на курорт планировался на 09:20. Однако утром на онлайн-табло аэропорта появилась информация о снятии рейсов.
Как напоминает АТОР, по вине египетской авиакомпании Red Sea Airlines произошли многочисленные длительные задержки и отмены рейсов в Египет и обратно, приведшие к срыву отпуска у нескольких сотен туристов.
Как сообщает АТОР, по данным «Интуриста», из-за отмены рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Все они сейчас будут направлены в отель Coral Sea, где будут отдыхать и ожидать централизованного вывоза на Родину.
Сейчас при координации Росавиации определяется российская авиакомпания, которая предоставит борт для вывозного рейса этих туристов. Рассматриваются предложения нескольких авиакомпаний. Решение о том, кто конкретно из российских перевозчиков вывезет этих туристов «Интуриста», будет озвучено до вечера 8 сентября.
Сейчас на отдыхе в Египте находятся около 480 туристов «Интуриста», которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, им по окончании туров будет организован вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний, вопросы будут решаться с каждым в индивидуальном порядке.
«Тем туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию, или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов» – сообщили в «Интуристе».
В компании добавили, что в данный момент идет оценка целесообразности дальнейшего продолжения программы на Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх. Решение также будет озвучено в самое ближайшее время.
/TOURBUS.RU
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