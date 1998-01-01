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Группа компаний "Мантера" запускает собственный гостиничный бренд

Первый отель под новым брендом Mantera Supreme 5* на 400 номеров и 319 резиденций откроется в Сочи в следующем году

Группа компаний "Мантера" создаст бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами, первый отель под брендом Mantera откроется в 2024 году на федеральной территории "Сириус" в Сочи, сообщает пресс-служба холдинга.

"Компания Mantera Hotels будет управлять гостиницами под собственными брендами и предлагать услуги по управлению отелями другим участникам туристического рынка. На первом этапе планируется создание четырех брендов от трех до пяти звезд. Они будут охватывать различные сегменты аудитории начиная от люкса и заканчивая комфорт классом для семей, молодежи и больших компаний", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, план развития бизнеса предусматривает создание различных гостиничных проектов на популярных у туристов территориях в течение пяти лет. Первый отель под брендом Mantera – Mantera Supreme 5* (на фото) — откроется в первой половине 2024 года на федеральной территории "Сириус".

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 25 млрд рублей,-— подчеркнули в пресс-службе.

Как рассказала в свою очередь руководитель пресс-службы группы компаний Лариса Аханова, общая площадь Mantera Supreme 5* составит 51 700 кв. м, для проживания будут доступны 400 номеров и 319 резиденций. Главным акцентом номерного фонда станет видовой панорамный пентхаус площадью 215 кв. м с собственным бассейном и персональным консьержем.

Архитектурный облик гостиницы будет гармонично вписан в прибрежную полосу Имеретинской низменности: просторные террасы, расположенные на крыше, пляжный клуб позволят насладиться великолепными видами Черного моря.

Отельная инфраструктура предполагает 11 бассейнов: 10 открытых, включая три, расположенных на крыше, и один закрытый. Все бассейны с морской водой.

Также запланирован многофункциональный конгресс-центр, способный вместить до 1200 человек единовременно.

Кроме того, новый отель также предложит 13 точек питания с различными концепциями. Это рестораны итальянской и высокой кухни, Rooftop бар, авторская кофейня, бары в лобби и у бассейна, представительская гостиная.

По уровню сервиса и перечню услуг отель Mantera Supreme 5* будет сопоставим с лучшими мировыми аналогами. Как отметила Лариса Аханова, сегодня в России наблюдается дефицит премиальных курортных отелей с количеством номеров 500 и более. При этом спрос на такое размещение за последние два года вырос на более 40%.

/TOURBUS.RU

Фото: группа компаний "Мантера"