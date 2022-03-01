«Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap

AerCap получил около $645 млн за погашение страховых требований по 17 самолетам, эксплуатируемым группой "Аэрофлот"

«Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по 17 самолетам и 5 авиадвигателям, эксплуатируемым компаниями группы.

"В соответствии с достигнутым соглашением, AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществило выплату суммы урегулирования", — сообщил представитель "Аэрофлота", которого цитирует «Интерфакс».

Переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями иностранных самолетов продолжаются, добавил он.

Ирландский лизингодатель AerCap в свою очередь подтвердил, что получил около $645 млн за погашение страховых требований по 17 самолетам и пяти запасным авиадвигателям, эксплуатируемым группой "Аэрофлот".

"5 сентября 2023 года мы получили денежные средства на общую сумму около $645 млн в качестве полного погашения наших страховых требований по страховым полисам группы "Аэрофлот" в отношении 17 воздушных судов и пяти запасных двигателей, переданных в аренду ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия".

С момента получения этих страховых выплат от ООО "Страховая компания НСК", российской страховой компании, мы аннулировали наши претензии к НСК, "Аэрофлоту", "России" и их международным перестраховщикам в отношении этих самолетов и двигателей", — сказано в сообщении AerCap.

Как отмечается, сделка была одобрена министерствами торговли и финансов США "и соответствуют другим применимым режимам санкций".

"Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в пользу нее лизинговые платежи.

Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец августа было 348 самолетов, сказано на сайте компании. Только в российском реестре находятся 102 судна, говорил ранее г-н Александровский. В том числе 18 Boeing и Airbus были выкуплены у иностранных лизингодателей — все они ранее находились в финансовом лизинге, который, в отличие от операционного, не запрещен западными санкциями.

Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что новым лизингодателем этих 18 самолетов стало ООО "НЛК-финанс". Согласно данным ЕГРЮЛ, эту компанию учредили в декабре прошлого года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подведомственно Росавиации) и учрежденное им же незадолго до этого ООО "Страховая компания "НСК".

/TOURBUS.RU