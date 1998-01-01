Эксперты: «Спрос на Узбекистан растет, но очень медленно»

Узбекистан занимает второе место среди стран СНГ по по спросу у наших туристов после Беларуси

Как сообщает сегодня RTN, Узбекистан уже не первый год - один из лидеров продаж среди стран СНГ. Как рассказали туроператоры, спрос на него растет, но медленно, и объемы не сравнить с допандемийными. Туристы обычно выбирают экскурсионные туры с посещением нескольких городов – прежде всего Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Ургенча.

«Объемы продаж у нас выросли на 50%, но это восстановительный рост после пандемии. Узбекистан отменил все ограничения в июне 2022-го, и все равно спрос восстанавливается чрезвычайно медленно. Глубина продаж достигает двадцатых чисел октября», – сообщил RTN генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, по объему продаж Узбекистан среди стран СНГ стабильно занимает в компании второе место после Белоруссии, на третьем – Армения, далее идут Азербайджан и Киргизия.

Как говорит Сергей Ромашкин, направление не комбинируют с соседними странами, оно вполне самодостаточное – там можно провести весьма насыщенную неделю.

В компании «Алеан» Узбекистан также занимает второе место по продажам после Белоруссии. При этом у туроператора вырос спрос на городские отели: в основном их бронируют для туристов, которые едут на 3-5 дней за оформлением банковских карт и виз, как правило, совмещая поездку с экскурсионной программой. Отели выбирают чаще 3-4*, в Бухаре – небольшие аутентичные гостиницы.

«В целом спрос на Узбекистан сохраняется на уровне прошлого года. Туры подорожали на 5-10%. Для сравнения, поездки в Армению стали дороже на 30-40%, в Азербайджан – на 15-20%, размещение в отелях Киргизии подорожало в 1,5 раза», – уточнила коммерческий директор Оксана Булах.

У «Дельфина» популярен пятидневный тур «Две столицы Востока» стоимостью 40 тыс. рублей на человека без перелета. Туристы посещают Самарканд и Бухару. Востребован также недельный тур «Жемчужина Узбекистана», он обойдется в 55 тыс. рублей, маршрут проходит через Самарканд, Бухару, Хиву и Ургенч.

«В среднем пятидневная поездка обходится в 70-75 тыс. рублей. По нынешним временам для зарубежного направления это неплохая цена, особенно для туристов, увлеченных восточными цивилизациями, кому интересны страны Шелкового пути», – подчеркнул г-н Ромашкин.

Из России выполняются прямые рейсы в Ташкент, Самарканд и Бухару. Помимо национального перевозчика Uzbekistan airways, летают «Аэрофлот» и UTair. Билеты на вторую половину сентября у российских авиакомпаний стоят около 31 тыс. рублей.

Как рассказала RTN директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, компания на осенний сезон предлагает фирменную программу «По следам восточной сказки» для групп от 2 до 12 человек. Размещение в отелях 3* или 4* на выбор, переезды на комфортабельных поездах. Тур с авиаперелетом по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара стоит от $1365, по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива от $1630, включены завтраки и обеды.

Наиболее популярная программа «Алеана» – «К сердцу империи Тамерлана» на 6 дней – стоит 101,7 тыс. рублей на двоих с экскурсиями по Ташкенту, Самарканду, Бухаре. На втором месте тур «Восточный экспресс», 6 дней обойдутся в 126 тыс., неделя стоит 160 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU