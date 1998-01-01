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«Аэроэкспрессы» в Шереметьево в этом месяце изменят расписание

«Россия» с 30 сентября будет ежедневно летать из Сочи в Дубай/ «Азимут» начинает рейсы в Сочи из Саранска/

«Россия» с 30 сентября будет ежедневно летать из Сочи в Дубай

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начинает выполнять ежедневные рейсы в сообщении Сочи — Дубай, сообщила компания. В настоящее время перевозки осуществляются три раза в неделю.

По данным авиакомпании, рост спроса на рейсы в Дубай традиционно регистрируется с октября. Температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает оптимальных значений для комфортного отдыха на побережье Персидского залива.

Полетная программа авиакомпании "Россия" из Южного авиатранспортного узла за рубеж, в том числе в ОАЭ, была возобновлена в середине августа.

Авиакомпания "Россия" является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 137 самолетов, из которых 78 Superjet-100.

«Азимут» начинает рейсы в Сочи из Саранска

Авиакомпания "Азимут" с 25 сентября запускает прямой рейс по маршруту Сочи — Саранск — Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс будет выполняться один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Сочи предусмотрен в 14:00, посадка в Саранске — в 17:15. Вылет из Саранска — в 18:15, посадка в Сочи — в 21:30. Для каждого аэропорта указано местное время.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямых авиарейсов других компаний по маршруту Сочи — Саранск нет.

«Аэроэкспрессы» в Шереметьево в этом месяце изменят расписание

Маршрут "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 9-10 сентября, а также 16-17 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево: в первой половине дня 10 и 17 сентября поезда следуют от/до Савеловской с остановкой на Окружной; 9 и 16 сентября некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером также следуют от/до Савеловской", — говорится в сообщении в телеграм-канале департамента в среду.

Также сообщается, что с 22:00 до 11:30 9-10 и 16-17 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится расписание поездов. Часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 50 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок, в том числе, на Славянском бульваре, Тестовской и Беговой.

"В субботу и воскресенье РЖД будут готовиться к реконструкции Тестовской D1 — в будущем здесь появится удобный транспортный узел, который объединит станцию D4, МЦК и линии метро", — отметили в сообщении.

В департаменте добавили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино" — график движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно посмотреть на сайте компании.

С расписанием пригородных и городских поездов пассажиром рекомендуют сверяться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

/TOURBUS.RU