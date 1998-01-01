Безвизовый туробмен с Ираном начнется в конце сентября

Однако, пока что речь идет лишь о начале группового туробмена с иранской стороны

Как сообщил нам сегодня председатель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан, соглашение о безвизовом обмене с Ираном вскоре заработает с иранской стороны - первая безвизовая иранская группа прибывает в Минводы 20 сентября рейсом из Дубая.

Напомним, что Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней.

Введение документа в действие было отложено из-за пандемии. Как заявляли в Минэкономразвития, он заработал 1 августа 2023 года. В список аккредитованных для работы в рамках соглашения вошли 260 российских туроператоров из 35 регионов.

Вместе с тем, запуск безвизового российского туризма в Иран пока что не начался, сообщает сегодня РСТ.

«Пока отправляем туристов по старинке, по визам. После жаркого лета в Иране наступает высокий сезон для экскурсионных поездок, у нас есть брони на сентябрь и октябрь. Едут группы, индивидуальные туристы, много поездок семьями», — рассказала руководитель иранского направления компании "Ванд Тревел" Татьяна Маркова.

Эксперт добавила, что спрос на направлении ниже, чем год назад из-за расширения географии доступных российским туристам стран, но, учитывая текущий курс рубля к доллару и евро, его можно оценить как очень хороший.

"Темп бронирований ниже прошлогоднего, но у нас есть заказы до конца осени, спрашивают даже Новый год. Востребованы и групповые, и индивидуальные программы.

Большинство маршрутов включает Тегеран, Исфахан и Шираз", — сообщила генеральный директор туроператора "Открытие" Софья Гаврилова.

В компания BSI также рассматривают направление как перспективное и в этом году предлагают его впервые.

«Иран – страна с богатейшим историческим наследием, большим экскурсионным потенциалом. Туда много прямых рейсов, они недорогие. Массовым направление вряд ли станет в ближайшее время, для этого россиянам надо больше знать об этой стране, она все-таки недостаточно известна массовому туристу», – рассказала директор департамента продвижения и рекламы туроператора Иветта Вердиян.

Как отмечают эксперты, интересу туристов к Ирану способствуют, в том числе, доступные цены на авиабилеты – от 17-20 тыс. рублей в оба конца у иранского перевозчика и до 30 тыс. рублей у "Аэрофлота".

Сейчас, по информации посольства Ирана в Москве, туристическая виза оформляется 5-7 рабочих дней, ее стоимость составляет 40 евро.

/TOURBUS.RU