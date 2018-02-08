Малайзия и Россия готовы заключить соглашение о безвизовых поездках

В этом году в Малайзии рассчитывают принять около 80 тыс. российских туристов

Власти Малайзии и России планируют заключить межправительственное соглашение о безвизовых поездках между странами, сообщил в среду консульский департамент МИД РФ по результатам встречи директора ведомства Алексея Климова с временным поверенным в делах Малайзии в России Файзалом Шани.

«В ходе прошедшей в дружественной атмосфере беседы были обсуждены различные аспекты двусторонней консульской повестки, ряд тем практического взаимодействия, а также вопросы совершенствования нормативной правовой базы, в том числе заключения межправительственного соглашения об условиях безвизовых поездок граждан Российской Федерации и граждан Малайзии», – говорится в сообщении.

Сейчас туристы из России могут въезжать и пребывать на территории Малайзии без визы не более 30 дней. Как сообщалось, продолжительность безвизового пребывания россиян в стране могут увеличить до 60 или 90 дней.

Малайзия в 2023 году рассчитывает принять около 80 тыс. российских туристов, сообщил ранее атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир.

"В апреле 2022 года Малайзия открыла свои границы после пандемии. В августе 2022 года Малайзия начала рекламную кампанию по привлечению российских туристов. По итогам прошлого года страну посетили 33 тыс. туристов из России. На 2023 год стоит задача по привлечению 80 тыс. туристов", — сказал он.

Таким образом, число российских туристов в 2023 году может вырасти по сравнению с 2022 годом в 2,4 раза.

Джеффри Бин Мунир отметил, что для оплаты на территории Малайзии российские туристы пользуются UnionPay, однако сделан запрос "в Центральный банк и министерство финансов, чтобы там рассмотрели возможность работы с картой "Мир".

"Этот вопрос обсуждается, но о датах говорить мы не можем", — добавил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ.

Малайзия также ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил также г-н Джеффри Бин Мунир.

"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с российской стороной, чтобы запустить прямые рейсы. В частности, мы ведем переговоры с компанией "Аэрофлот", в первую очередь, но на время пандемии, конечно же, эти переговоры были приостановлены.

Мы надеемся, что данные инициативы будут осуществлены к 2025 году, когда в Малайзии будет проводиться масштабная государственная программа по продвижению туризма", — рассказал он.

Кроме того, прорабатывается открытие чартерных рейсов из Екатеринбурга со стыковкой в Дубае на малазийский остров Лангкави, - добавил дипломат.

/TOURBUS.RU