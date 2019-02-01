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06 сентября
Компания «АльфаСтрахование» выяснила, какие страны Азии выбирают ее клиенты

В тренде этого сезона — Таиланд, Китай, Индия и Шри-Ланка


 

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования выезжающих за рубеж россиян и выяснила, какие азиатские страны популярны в этом году. Ключевой тренд среди клиентов компании в этом году – снижение популярности Мальдив в пользу Азии – почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. 

 

Самым распространенным для туристов в Азии направлением остается Таиланд. На втором месте располагается Китай, следом за ним – Индия. Также часто россияне ездят (в порядке убывания) на Шри-Ланку, в Корею, Индонезию, Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Филиппины. 

 

Самая распространенная причина для обращения к врачам по страховому полису в этих странах – простуда или кашель. На втором месте – травмы различного характера. Нередки жалобы на пищевые расстройства и кишечные инфекции, а также инфекции среднего уха и отиты.  

 

«Азиатские страны по-прежнему ассоциируются с одним из самых доступных направлений для отдыха. Стоимость отдыха в таких странах, как правило, даже в сезон ниже, если сравнивать с аналогичными турами в другие страны. Большее количество рейсов, уже привычная инфраструктура дают существенные преимущества, когда речь идет о выборе места для отдыха.

Но в то же время нельзя забывать, что медицина в них серьезно отличается от той же внутренней российской, поэтому без страховки обойтись невозможно, так как зачастую климат и процесс адаптации могут серьезно повлиять на заболеваемость», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование».

 

Самые популярные страны Азии, где отдыхают клиенты «АльфаСтрахование»

Первое полугодие 2023 г.

2022 г.

2021 г.

Таиланд

Таиланд

Таиланд

Китай

Шри-Ланка

Шри-Ланка

Индия

Индия

Индия

Шри-Ланка

Индонезия

Индонезия

Корея

Вьетнам

Непал

Индонезия

Корея

Корея

Вьетнам

Сингапур

Вьетнам

Сингапур

Малайзия

Китай

Малайзия

Филиппины

Сингапур

Филиппины

Китай

Япония

 

 

 

 

 


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