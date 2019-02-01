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06 сентября
Компания «АльфаСтрахование» выяснила, какие страны Азии выбирают ее клиенты
В тренде этого сезона — Таиланд, Китай, Индия и Шри-Ланка
Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования выезжающих за рубеж россиян и выяснила, какие азиатские страны популярны в этом году. Ключевой тренд среди клиентов компании в этом году – снижение популярности Мальдив в пользу Азии – почти в два раза по сравнению с предыдущими годами.
Самым распространенным для туристов в Азии направлением остается Таиланд. На втором месте располагается Китай, следом за ним – Индия. Также часто россияне ездят (в порядке убывания) на Шри-Ланку, в Корею, Индонезию, Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Филиппины.
Самая распространенная причина для обращения к врачам по страховому полису в этих странах – простуда или кашель. На втором месте – травмы различного характера. Нередки жалобы на пищевые расстройства и кишечные инфекции, а также инфекции среднего уха и отиты.
«Азиатские страны по-прежнему ассоциируются с одним из самых доступных направлений для отдыха. Стоимость отдыха в таких странах, как правило, даже в сезон ниже, если сравнивать с аналогичными турами в другие страны. Большее количество рейсов, уже привычная инфраструктура дают существенные преимущества, когда речь идет о выборе места для отдыха.
Но в то же время нельзя забывать, что медицина в них серьезно отличается от той же внутренней российской, поэтому без страховки обойтись невозможно, так как зачастую климат и процесс адаптации могут серьезно повлиять на заболеваемость», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование».
Самые популярные страны Азии, где отдыхают клиенты «АльфаСтрахование»
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