Сильнейшее наводнение в Стамбуле не коснулось наших туристов

В результате наводнений в Турции, Греции и Болгарии погибли несколько человек

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в Турции, Греции и Болгарии, погибли как минимум пять человек, сообщают в среду ближневосточные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

По разным данным, число жертв может достигать девяти в общей сложности в разных странах. Как минимум два человека погибли в Стамбуле. Еще двое погибли в зоне для кемпинга в турецкой провинции Кыркларели, об этом во вторник сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Всего на тот момент в лагере было около 12 человек, четверо все еще числятся пропавшими без вести. Шестерых удалось спасти.

Во вторник сообщалось об одном погибшем в Греции и двух — в Болгарии. Сейчас некоторые СМИ передают, что число жертв наводнений в Болгарии могло вырасти до четырех.

В Стамбуле затопило улицы и дома как минимум в двух районах, из-за чего некоторые станции метро прекратили работу. Также около десятка человек оказались заблокированы в библиотеке, позже их удалось спасти. Местные власти заявили, что предоставят временное проживание пострадавшим от наводнения.

Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, затоплены дороги, несколько станций метро, парализован общественный транспорт.

Как сообщают турецкие СМИ, наибольший ущерб наводнение принесло районам Арнавуткей к северу от центра, Башакшехир и Кючукчекмедже.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что ливневые дожди могут уйти на запад и юго-запад страны, и предупредили об опасностях, связанных с наводнениями, ударами молний и сильным ветром.

В Греции из-за дождей пострадал город Волос, потоки воды затопили улицы и смыли транспортные средства. Во вторник полиция приостановила движение в городе. Пять человек числятся пропавшими без вести.

В Болгарии люди погибли из-за вызванных ливнями наводнений в районе населенного пункта Царево на черноморское побережье. Власти объявили в Царево чрезвычайное положение, отдыхающих пришлось эвакуировать. Также в некоторых районах пропало электричество.

Наводнение не затронуло туристические районы Стамбула, поэтому отдыху российских туристов ничего не угрожает, сообщили сегодня в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Как сообщает принимающий офис в Стамбуле, эпицентр наводнения приходится на пригороды, при этом исторический центр, в частности, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло", — рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", все трансферы и экскурсии по городу выполняются в плановом режиме.

/TOURBUS.RU