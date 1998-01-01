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Продолжается онлайн-голосование за лауреатов профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award

За первые два месяца за номинантов проголосовало более 350 тысяч человек

Более трехсот ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма ведут борьбу за престижную награду Russian Business Travel & MICE Award. За первые два месяца за номинантов проголосовало более 350 тысяч человек. Открытое онлайн-голосование продлится до 30 сентября.

Ведущая отраслевая Премия Russian Business Travel&MICE Award, которая в этом году проводится уже в 14 раз, традиционно выявляет новые тенденции спроса и предложения в индустрии встреч и событий

Выбрать лучших на рынке MICE и делового туризма предстоит в 15 номинациях.

В 14-м сезоне Премии качественный и количественный состав номинаций изменился. Организаторы включили в этом году сразу несколько новых номинаций. Предстоит выбрать победителей в блоке номинаций «Лучшая площадка для мероприятий» – объекты промышленного туризма, культуры и спорта, тематические парки. В номинации «Всесезонные курорты» выделена подноминация – горные курорты.

Также в числе новых – номинация «Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий» (партнер номинации - Комитет по гастрономическому туризму РСТ) для компаний и ресторанных комплексов, продвигающих региональную кухню.

Появление новых номинаций говорит о концептуальном разнообразии запросов заказчиков мероприятий – в современный период времени крайне востребованы оригинальные нестандартные площадки промышленных предприятий, тематических парков, музейных и культурных кластеров, стадионов и пр.

Награды в 2023 году получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплекты, деловые центры и спортивные объекты, всесезонные курорты, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.

На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка.

Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге. Здесь состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», торжественная церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а также инспекционный тур для приглашенных профессиональных покупателей и ознакомительные программы с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.

Принять участие в голосовании смогут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Проголосовать за соискателей можно на сайте https://www.mice-award.ru/ru/vote/

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».

