Власти Бали разъяснили порядок взимания нового турналога

Налог можно будет оплатить как онлайн, так и наличными средствами по прибытии на остров

Туристический сбор для иностранцев в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $10), который будет введен на Бали в ближайшее время, можно будет оплатить как онлайн, так и наличными средствами по прибытии на остров, сообщают издания Liputan6 и RTN со ссылкой на губернатора провинции Вайана Костера.

Правило о взимании туристического налога распространяется на иностранных туристов, прибывающих на Бали воздушным, морским и наземным транспортом. Оплата производится только один раз до того, как гость покинет территорию Индонезии, в безналичной форме через электронные платежные системы, а также наличными на стойках иммиграции в районе аэропорта Денпасара или гавани Беноа.

При этом власти настоятельно рекомендуют оплатить сбор перед отъездом на Бали, чтобы ускорить обслуживание прибывающих. В случае сбоя в платежной системе иностранные туристы смогут осуществлять платежи в отелях.

Ранее сообщалось, что сбор с иностранцев на Бали начнут взимать в феврале 2024 года. Как ожидают власти, провинция может получать от налога до 600 млрд индонезийских рупий в год.

По словам губернатора Бали, новый сбор не приведет к снижению турпотока.

«Я не думаю, что показатели будут ниже. Мы планируем использовать доходы с туристического налога на сохранение окружающей среды и культуры, построим более качественную инфраструктуру, чтобы путешествие на Бали было более комфортным и безопасным», — пояснил он.

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что власти Бали ввели новый сбор с туристов, желающих заняться подводным плаванием в водах островов Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Нововведение оказалось для всех неожиданностью и вызвало бурное обсуждение в местных соцсетях.

Плата составляет 100 тыс. индонезийских рупий ($6,5) с человека. При этом гиды, операторы лодок и туристы узнали о необходимости приобрести так называемый билет возмездия перед самым выходом в море.

Организаторы занятий снорклингом и дайвингом выразили несогласие с введением дополнительного налога, напомнив, что ранее за посещение островов уже была установлена плата в размере 25 тыс. рупий. По их мнению, увеличение стоимости турпакетов отрицательно скажется на бизнесе, - отмечают СМИ.

С января по июнь 2023 года Индонезия приняла 4 млн иностранных туристов, из которых 45% посетили Бали. Общее количество иностранных гостей на Бали составило почти 2,4 млн человек.

По численности на острове лидируют туристы из Австралии, далее следуют путешественники из Индии, США, Великобритании, Сингапура, Китая, Малайзии, Южной Кореи, Германии и России.

/TOURBUS.RU