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Утверждены планы развития туристических территорий в четырех регионах России

К 2030 году турпоток в эти регионы вырастет до 2,3 млн человек

Совет директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" утвердил мастер-планы развития туристических территорий в Сахалинской и Иркутской областях, Алтайском крае и Татарстане, ожидается, что к 2030 году турпоток в эти регионы вырастет до 2,3 млн, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которую цитирует «Интерфакс».

"Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест.

Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, составит 2,3 млн человек", – рассказал г-н Чернышенко на заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ".

Как отметил генеральный директор корпорации Сергей Суханов, по итогам утверждения мастер-планов инвесторы смогут приступить к реализации проектов.

"Мы приняли решение – на основе разрабатываемых мастер-планов сформировать для рынка понятный продукт – инвестиционные лоты, которые мы будем предлагать инвесторам.

Лоты будут включать необходимый набор документов, позволяющих немедленно приступить к реализации проекта, а также содержать предложения по гостиничным объектам с продуманной инфраструктурой для отдыха", – пояснил он.

В рамках развития всесезонного курорта "Долина Айна" на Сахалине на территории 101,3 га планируется создать 18 объектов туристической инфраструктуры, общая вместимость составит 2,6 тыс. номеров. Проект будет реализовываться поэтапно, первый туристический объект будет сдан в 2027 году.

Всесезонный курорт "Байкальская слобода" будет реализован на берегу Ангары и в 20 км от озера Байкал. На территории 330 га построят гостиницы на 3,5 тыс. номеров, а также развлекательные объекты, экопарк и инфраструктура для пляжного отдыха и зимнего спорта. Первые гости смогут посетить курорт в 2027 году.

В Алтайском крае по итогам мастер-планирования туристической территории "Белокуриха горная" появится круглогодичный бальнеологический курорт для отдыха и лечения с собственной магистральной системой подачи минеральной воды. Общий объем вложений в развитие территории оценивается в 17,6 млрд рублей.

На площади 49,3 гектара предполагается возвести шесть гостиниц и санаториев различных категорий с общим номерным фондом 1160 номеров. В структуре курорта будут представлены лечебно-оздоровительные, акватермальные центры, многофункциональные залы, спортивные и детские площадки и ресторанные комплексы.

Будущий курорт "Казань марина" в Татарстане станет первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. На площади 72,8 га планируется возвести девять гостиничных объектов различных категорий с номерным фондом 1250 номеров.

Марина станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь".

/TOURBUS.RU

