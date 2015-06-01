РСТ создает ситуационный центр по электронной путевке

В связи с запуском государственной единой информационной системы «Электронная путевка» (ЕИС ЭП) Российский союз туриндустрии предложил создать на базе комитета по турагентской деятельности ситуационный центр для поддержки турагентов, - сообщили нам сегодня в пресс-службе РСТ.

Такое решение было принято на совместном заседании двух комитетов РСТ – по турагентской деятельности и по правовым вопросам. Обсуждалась готовность турагентов и систем бронирования туроператоров к сбору и обработке информации, необходимой для передачи в ЕИС ЭП, основные риски для турагентов и другие вопросы, связанные с электронной путевкой.

«По результатам обсуждения и с учетом необходимости постоянно информировать участников рынка, предлагаю на базе профильного комитета РСТ сформировать ситуационный центр для приема и обработки запросов от турагентов в связи с началом эксплуатации ЕИС ЭП с 1 сентября 2023 года», – отметил на встрече советник президента РСТ Олег Мельник.

Для запросов турагентов предлагается создать отдельный почтовый адрес ta@rostourunion.ru, а для отображения актуальной информации по изменениям, новостям и практикам – раздел «Электронная путевка» на сайте РСТ.

Также по необходимости планируется проводить совещания комитета и зум-конференции с участниками агентского рынка.

Кроме того, эксперты представили турагентам основные рекомендации по эксплуатации электронной путевки. Необходимо ежедневно следить за актуализацией сведений, размещаемых туроператорами по выездному туризму на своих сайтах, за изменением существенных условий договоров, заключаемых между туроператорами и турагентами, в том числе касающихся объема и разделения ответственности.

Помимо этого, рекомендуется своевременно внести в заключаемые между турагентами и туристами договоры о реализации турпродуктов изменения, связанные с необходимостью уведомления туристов о передаче их персональных данных в ЕИС ЭП, оформлять с туристами соответствующие согласия о передаче персональных данных.

Также в договорах должно быть дополнение о праве туриста получать соответствующие сведения из ЕИС ЭП по его запросу.

Напомним, что "Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России официально вступил в силу 1 сентября 2022 года.

Между тем, операторы по выездному туризму не будут подвергаться штрафам за невнесение данных в систему "Электронная путевка" с 1 сентября этого года, сроки наступления ответственности будут перенесены, сообщили вчера в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"После консультаций с бизнес-сообществом министерство поддержало предложение туроператоров о переносе срока ответственности для компаний за невнесение данных в систему "Электронная путевка". Сейчас штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", — рассказали в ведомстве.

/TOURBUS.RU