Новости На туристической карте Коломны появилась новая уникальная точка Открытие городской усадьбы Дома Сурановых прошло в рамках Яблочного фестиваля

В рамках XI Международного яблочно-книжного фестиваля, который прошел в Коломне 2 – 3 сентября, на Посадской улице состоялось торжественное открытие городской усадьбы Дома Сурановых, которая станет новой точкой притяжения туристов, - сообщает наш специальный корреспондент. Так, по словам креативного продюсера фестиваля, генерального директора АНО «Коломенский посад» Натальи Никитиной, аналогов такого проекта, который будет реализован в родовом гнезде купцов Сурановых, нет ни в России, ни в Европе. В нем, как в капсуле времени, с научной тщательностью реконструированы интерьеры и уклад жизни купеческой семьи 1890 года. Дом был построен в 1799 году в самом центре Коломенского посада. И к 1861 году вся усадьба с хозяйственными постройками перешла во владением семьи Сургановых. Сегодня это обьект культурного наследия регионального значения. «За 11 лет, как существует наш фестиваль, он превратился из камерного в масштабное событие, вошел в календарь мероприятий Министерства культуры и туризма Московской области и получил поддержку Российского фонда культуры, - отметила она. – Ежегодно, в рамках фестиваля у нас открываются новые локации, которые привлекают туристов своей аутентичностью и возможностью окунуться в живую историю нашей страны. Например, важными гостями открытия стали потомки династии Сурановых Андрей и Юлия Матвеевы, которые передали в дар Дому собрание сочинений Виссариона Белинского 1890 года издания. И такая концепция отражает наш проектный подход в целом: мы ныряем в нематериальное наследие, разыскиваем уникальные истории, касающиеся повседневности этого места и делимся ими с гостями». Директор фестиваля Дарья Салмина также добавила, что в рамках фестиваля, который занимает всё больше площадок, организаторы стараются создавать новые форматы и формы гостеприимства, которые останутся в городе и будут продолжать радовать туристов. Коломна стала популярным туристическим местом чуть более 10 лет назад, благодаря возрождению производства пастилы и калачей. Но теперь в городе есть уже не один десяток уникальных музеев, достойных внимания и посещения. Еще один интересный новый музей, расположенный по соседству с Домом Сурановых - «Музей Бабьей Доли», посвящен простой женщине, которая проживает порой очень тяжелую жизнь, при этом создавая необыкновенно красивые вещи - праздничные женские костюмы, рушники, рубахи, украшенные тканными и вышитыми узорами. Его основатель Наталья Рябцева в течение 15 лет собирала экспонаты по всей России – здесь вещи из Коломны, Вологды, Твери, Тамбова и других регионов страны. «Все эти предметы подлинны и уникальны и их объединяет общая тема – жизнь женщины в русском селе, - говорит Наталья - Наше собрание старинных прялок, предметов быта и домашнего обихода, дает возможность глубокого погружения в мир наших предков, в котором особая роль отводилась женщине, хозяйке, мастерице на все руки. И это по-настоящему исчезающая красота. Туристам расскажут об обычаях русской деревни, связанных с главными этапами жизни женщины – какую роль рукоделие играло в сватовстве? Что действительно означает слово «посиделки»? Как невесту обряжали «под венец»? Каким был для девочки первый «взрослый» подарок? Дополнит экспозицию и коллекция фотографий прошлого века. /TOURBUS.RU

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