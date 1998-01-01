АТОР: Прошедший летний сезон стал самым успешным за всю историю российского туризма в Таиланде

За три летних месяца в стране отдохнули около 180 тысяч россиян

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, летний сезон-2023 выдался для Таиланда в плане российского турпотока самым успешным за всю историю российского туризма в стране.

Обеспечили Таиланду летний успех широкая полетная программа и доступные цены на фоне дефицита доступных зарубежных направлений.

В лучшие доковидные годы Таиланд в «низком» летнем сезоне принимал порядка 50 тыс. россиян в месяц. В этом году – более 60 тыс. россиян.Это соответствует данной ранее прогнозной оценке АТОР по летнему турпотоку в Таиланд из России – чуть больше 180 тысяч.

За первые 8 месяцев Таиланд принял 921 477 россиян. Эти значения обеспечили России 1 место в рейтинге не-азиатских стран-поставщиков туристов в Таиланде за указанный период, причем с большим отрывом от конкурентов.

Российские туроператоры охарактеризовали Таиланд как одно из самых трендовых направлений прошедшего лета-2023. Страна по спросу занимала прочные позиции в рейтинге лучших. «Таиланд вошел в Топ-5 по спросу на летний сезон», - рассказали в «Интуристе».

На Таиланд работали и хорошие объемы прямой перевозки, и привлекательные цены, и, конечно, тот факт, что летний Таиланд не уступает зимнему по возможностям разнопланового отдыха.

В Anex объемы летних продаж Таиланда уже достигли допандемийного уровня, а у FunN&Sun продажи увеличились в 4 раза по сравнению с показателями летнего сезона 2019 года.

«На фоне того, что со многими странами по-прежнему ограничено авиасообщение, Таиланд с прямыми рейсами и широкими возможностями для отдыха стал отличной альтернативой для летнего отпуска. Мы очень довольны результатами – продажи увеличились в 4 раза по сравнению с показателями летнего сезона-2019. Стоит отметить, что позитивная динамика наметилась с самого начала сезона. Поэтому с августа мы значительно расширили полетную программу», – рассказали в Fun&Sun.

В летнем сезоне в Таиланд летали чартерные рейсы AZUR air, «Икар», Red Wings, а также регулярные «Аэрофлота» и S7 из разных городов России, включая Москву, Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток.

В осенне-зимнем сезоне возить россиян в Таиланд прямыми рейсами будут эти же авиакомпании, а вот полетная программа будет шире, чем в предыдущем сезоне.

Так, туроператор ANEX добавил в список вылетов в Таиланд зимой Томск и Барнаул. Зимой в Таиланд Anex будет летать из 9 городов России.

В полетном таиландском ассортименте Fun&Sun тоже пополнение – с августа туристы туроператора летают на Пхукет из Сочи. Борта улетают полными.

Значительно расширяет полетную программу в Таиланд на зимний сезон и «Аэрофлот». Суммарно на данный момент (возможно расширение программ) Таиланд в зимнем сезоне будет доступен туристам из 14 городов.

Отдохнуть в Таиланде зимой можно будет в среднем за 200-220 тыс. р. на двоих на 10-11 ночей.

/TOURBUS.RU