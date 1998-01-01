Myanmar Airways начинает сегодня рейсы из Мьянмы в Россию

Как мы сообщали ранее, авиакомпания Myanmar Airways с 5 сентября запускает прямые рейсы по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам – из Мьянмы в Новосибирск, по средам и субботам – обратно.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, планирующих поездку в Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Мандалая, Янгона и Нейпьидо.

Между тем, как сообщает сегодня «Интерфакс» в Российском союзе туриндустрии считают, что новое направление вряд ли будет пользоваться массовым спросом у российских туристов.

"Там более двух тысяч километров береговой линии, это одно из лучших пляжных направлений в Юго-Восточной Азии. Страна, несомненно, очень перспективна.

У нас есть положительный опыт отправки туда туристов, впечатления сильные, люди очень довольны. Хотя инфраструктура пока слабовата. В любом случае, о массовом международном туризме на этом направлении говорить рано", —

рассказал генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

По мнению эксперта, новый рейс может заинтересовать туристов не только из Сибири, но и из Центральной России. Цена внутреннего перелета может оказаться не столь высокой на фоне общей стоимости такого экзотического тура.

"Больше сомнений у меня вызывают перспективы самого рейса. Не совсем понятно, в частности, почему он поставлен именно из Новосибирска, да еще дважды в неделю.

Похоже, решение принималось не из туристических соображений. Остается надеяться, что оно, тем не менее, станет стимулом для развития туризма на этом направлении", — считает г-н Арутюнов.

Как рассказал руководитель отдела новосибирской компании "Олимпия-Райзен-Сибирь" Евгений Иванников, на программы с перелетом прямым рейсом есть запросы, но практически нет реальных броней. По его мнению, низкий спрос во многом объясняется отсутствием информации о стране.

"Рейс поставлен довольно неожиданно, туристы, как и турагентства, практически ничего не знают о Мьянме. Ее никто никогда не рекламировал.

Офис по туризму Мьянмы после сообщения о старте полетных программ заявил о планируемом инфотуре для турагентств, многие компании послали свои заявки, мы в том числе, но пока тишина", — отметил эксперт.

По его словам, есть и другие причины слабого спроса.

"Мьянма дороже Таиланда, но туристы не знают, что они получат в стране за эти деньги, а Таиланд всем хорошо знаком и понятен. Стоимость туров выше, так как внутри страны – от аэропорта до курортов – туристам приходится перемещаться самолетом.

Плюс выбрано не лучшее время для начала полетов – сейчас в курортных регионах Мьянмы сезон дождей", — заключил г-н Иванников.

/TOURBUS.RU