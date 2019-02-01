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Эксперты: «Прошедшим летом у россиян оказались востребованы и традиционно зимние направления»

Руководители компаний Space Travel и Fun&Sun подвели итоги летнего сезона в эфире РБК ТВ

В эфире РБК ТВ состоялось обсуждение предварительных итогов летнего сезона-2023 с участием экспертов туротрасли, - сообщает АТОР.

В ходе дискуссии вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян назвал одним из трендов продолжающийся рост популярности санаторно-курортного отдыха.

«Курорты Кавказских Минеральных Вод демонстрируют рекордные показатели по турпотоку, в том числе, благодаря широкому предложению. Там есть варианты санаторного лечения от бюджетного сегмента до премиального», – подчеркнул Артур Мурадян.

Еще один тренд сезона – популярность поездок на Северный Кавказ, где рост турпотока сдерживает скромная гостиничная база. Лидером по привлечению туристов среди северокавказских регионов и в этом году является Дагестан.

По мнению Артура Мурадяна, феномен Дагестана объясняется несколькими причинами. Это более доступные цены на пляжный отдых на Каспийском побережье в сравнении с черноморскими курортами, а также местная самобытность и колорит, гастрономия, и, конечно, природные локации.

«Уникальная природа Кавказа – главный драйвер притяжения туристов», – отметил эксперт.

Вице-президент АТОР также напомнил про текущие задачи в туризме, поставленные правительством. Среди них наращивание качественного номерного фонда и создание круглогодичных пляжных курортов. Начало положено - в Краснодарском крае уже строится крупный курорт «Новая Анапа».

Как считает Артур Мурадян, несмотря на короткий пляжный сезон на черноморском побережье, опыт Сочи показал, что строительство всесезонных объектов «вполне оправданно и несет экономическую привлекательность для регионов».

По словам генерального директора туроператора Fun&Sun Владимира Рубцова, летний сезон-2023 прошел на хорошем уровне. Выездной поток у туроператора вырос на 38% по отношению к прошлому летнему сезону, в лидерах спроса предсказуемо Турция.

Тем не менее, появились и новые тренды спроса. Например, этим летом у россиян оказались востребованы и традиционно зимние направления.

«Мы видели, как прирастали объемы по ОАЭ, Таиланду и Шри-Ланке. Люди продолжали и в летнем сезоне бронировать зимние направления, которые по факту становятся круглогодичными», – подчеркнул Владимир Рубцов.

Также, по словам эксперта, в отличие от Турции, которая подорожала в 2023 году на 30%, другие популярные направления прибавили в цене меньше. Рост цен на туры в Египет оценивается в 10% в сравнении с прошлым годом, на туры в ОАЭ в 15%.

Г-н Рубцов обозначил и ключевые тренды на осенне-зимний период. Основной – сохраняющее желание людей путешествовать и получать новые впечатления. Этой осенью наиболее востребованы туры в формате «солнце + пляж».

Кроме того, некоторые россияне опять готовы заблаговременно бронировать туры. Так, уже есть бронирования на высокие периоды – ноябрьские праздники и Новый год.

/TOURBUS.RU