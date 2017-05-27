Россияне — лидеры по продолжительности отдыха в Индонезии

В среднем наши туристы проводят на острове Бали 46 дней

Средняя продолжительность отдыха российских туристов в Индонезии в июле составила 46 дней, при этом турпоток из России остается небольшим, следует из данных статистического бюро республики, которые сегодня публикует «Интерфакс».

"Средняя продолжительность отдыха иностранного туриста в Индонезии в июле 2023 года составила 8,24 дня. Наибольшее количество дней пребывания зафиксировано у российских туристов – 46 дней.

Граждане Гонконга совершали в страну самые короткие поездки – в среднем 2,12 дня", — говорится в сообщении.

По данным статистического бюро, также небольшая средняя продолжительность пребывания наблюдается у граждан, прибывших из стран АСЕАН, это 3,4 дня. Европейские туристы в среднем проводят в Индонезии 14,35 дней.

Как отметили в организации, иностранный турпоток в Индонезию в июле составил 1,12 млн, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (645 тыс.). Больше всего туристов прибыли из Малайзии (156 тыс.), Австралии (143,1 тыс.) и Сингапура (109,9 тыс.). При этом турпоток из России составил лишь 11 тыс.

Всего с января по июль Индонезию посетили 6,3 млн путешественников, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,12 млн). Тройка лидеров осталась прежней – Малайзия, Австралия и Сингапур.

“Данные текущих продаж позволяют туроператорам рассчитывать на хорошие результаты по итогам осени и зимы. Продажи на осень и зиму взяли неплохой темп, глубина достигает января-февраля 2024 года.

Позитивное влияние на осеннее-зимние продажи окажут и прямые рейсы «России» из Москвы в Денпасар, которые должны быть возобновлены с октября. «Аэрофлот» анонсировал дату старта продаж билетов на 1 сентября, но пока билетов в системе бронирования нацперевозчика нет”, - сообщает АТОР.

Напомним, что авиакомпания «Россия» начала летать на Бали в 2018 году и вынуждена была завершить программу в начале апреля 2020 года. За это время авиакомпания перевезла порядка 120 тыс. пассажиров. Средняя загрузка рейса на Бали по году составляла 70%, при этом с приближением осенне-зимнего сезона она увеличивалась до 90-97%.

Авиакомпания выполняла три рейса в неделю из Москвы в Денпасар и планировала увеличить объемы до пяти рейсов в неделю.

/TOURBUS.RU