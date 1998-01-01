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АТОР: Групповой безвизовый обмен с Китаем так и не начался

Эксперты сообщают, что со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию прекращены по неизвестной причине

Групповой безвизовый обмен между Россией и Китаем, который действует с 1 августа, не дал туроператорам ожидаемых результатов, поскольку въезд китайских групп не начался, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"По данным ассоциации "Мир без границ" на 31 августа, основанным на опросе туристических администраций регионов, в большинстве регионов система безвизового обмена группами с Китаем не заработала – причем как в одну, так и в другую сторону.

Единственное исключение – дальневосточные регионы России, граждане которых уже выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового китайского группового турпотока по безвизу нет до сих пор и там, не говоря уже о Центральной России", — сообщили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, причины такой ситуации малопонятны участникам туррынка.

"Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем", – рассказал председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что 10 августа первая группа в составе 23 китайских туристов прибыла из города Сиань в московский аэропорт "Шереметьево" в рамках соглашения о групповых безвизовых туристических поездках между странами (на фото). Они приезжали на неделю и планировали посетить Москву и Санкт-Петербург.

Приезд первой группы из Сианя оформлялся в тестовом режиме – на ней китайский туроператор отработал механизм действия соглашения о безвизовых групповых поездках: в частности, регистрацию группы и взаимодействие со страховой компанией.

Официально действие соглашения о бевизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Согласно соглашению,организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

В 2019 году взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек — примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит должен был составить 500 тыс. человек.

Как сообщили также в АТОР, 13 сентября в рамках выставки «Отдых» с 13 до 16 часов по московскому времени пройдёт мероприятие, организуемое Национальным туристическим офисом Китая в Москве и посвященное российско-китайскому туризму.

На пленарной сессии, в частности, заявлены представители Посольства КНР в РФ, Минэкономразвития России, профильных комитетов Москвы и Санкт-Петербурга.

Представители турбизнеса России надеются услышать ответы на вопросы по самым насущным темам – в том числе и по безвизовым поездкам, и по проблемам с аккредитацией в визовом центре КНР, - заключили эксперты Ассоцииации.

/TOURBUS.RU

Фото: Минэкономразвития РФ