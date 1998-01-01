Новости Пятизвездочный лайнер «Петр Великий» отправится в первый круиз в следующем году Уникальный лайнер класса «река-море» готовится к передаче компании «Мостурфлот»

Как сообщает АТОР, новейший круизный лайнер 5* «Петр Великий», строительство которого заняло почти 7 лет, готовится к передаче «Мостурфлоту» – его заказчику и основному оператору. 29 августа роскошный круизный лайнер класса «река-море», аналогов которому в России нет, впервые вышел «в свет» – он покинул территорию судостроительной верфи «Лотос» и прошел по Волге до Астрахан на достроечную набережную Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО). На АСПО, которое, как и «Лотос», входит в состав «Объединенной судостроительной компании» (ОСК), судно будет оснащаться всем необходимым на борту оборудованием, предметами мебели и интерьера, а также проходить финальные ходовые испытания. Они состоят из нескольких этапов, пройдут на реке и море и продлятся до декабря 2023 года. Это означает, что основная работа по созданию лайнера фактически завершена, и вскоре он может быть передан заказчику – компании «Мостурфлот», которая будет его круизным оператором. Если все проверки судовых систем пройдут успешно, то первые круизы на лайнере «Петр Великий» могут начаться уже в сезоне 2024 года. Предварительно, маршруты затронут 4 моря и 6 стран, в которые помимо России будут входить Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Турция. Как отмечают в АТОР, для круизного рынка это более чем долгожданное событие. Напомним, что строительство судна проекта PV300VD началось еще в 2016 году, но окончание работ несколько раз откладывалось по техническим причинам. К В 2021 г. состоялся его технологический выход, прошли первые пуско-наладочные работы и тестирование винто-рулевого комплекса, а в марте 2022 года судно было готово на 90%. Ожидалось, что в Каспийское море «Петр Великий» выйдет уже в августе 2023 года, но в итоге срок начала эксплуатации лайнера был перенесен на 2024 год. «Отчасти сроки затянулись из-за необходимости смены поставщиков. Первоначально почти все внутренне оборудование и отделка должны были быть импортными, и пришлось искать им замену, такую, которая была бы произведена на должном уровне качества», – рассказала Светлана Гончарова, директор по развитию компании «Мостурфлот». Несмотря на то, что лайнер «Петр Великий» обладает, по сути, уникальным классом «река-море» и может ходить по всем внутренним водным путям России, в первую очередь он рассматривается как круизное судно для Каспийского моря. «В Каспийском регионе сейчас нет туристического флота, который мог бы совершать международные рейсы, так что это будет наше уникальное предложение на рынке», – отметила г-жа Гончарова. Так, 29 августа присутствующий на торжественном проходе «Петра Великого» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что партнеры из Ирана, Туркменистана и Казахстана также готовы рассмотреть новые круизные маршруты. . В целом лайнер производит сильное впечатление, отмечает АТОР, поскольку суда подобного типа в России не строили уже несколько десятков лет – большинство круизных лайнеров даже в Советском Союзе создавались на иностранных верфях. Но вид теплохода оказался для многих непривычным. Дело в том, что «Петр Великий» – это настоящая пятизвездочная плавучая гостиница с инновационной для отечественных круизов инфраструктурой: бассейном, театром. СПА-салоном, рестораном-грилем на открытой палубе, многочисленными балконами и т.д., так что его внешний вид очень сильно отличается от привычных пассажирских теплоходов, - отмечают эксперты. /TOURBUS.RU Фото: "Мостурфлот"

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